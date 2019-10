Wiener Weltrekord-Show: Jeder Schritt ist Gold wert

(c) Reuters

Durchbricht Eliud Kipchoge am Samstag die zwei-Stunden-Schallmauer bei seinem Marathon-Rekordversuch im Prater, fällt die letzte Barriere des Laufsports. Und Wien wäre eine unbezahlbare Werbung geradezu zugelaufen.

Wien ist am Samstag für knapp zwei Stunden – unglaublich, aber wahr – der Nabel der Sportwelt. In den Morgenstunden versucht Marathon-Weltstar Eliud Kipchoge das Unmögliche: der Kenianer, 34, will als erster Mensch die Distanz von 42,195 Kilometern unter zwei Stunden laufen.

Der Aufwand, der für diesen Coup betrieben worden ist, mutet allerdings bizarr an. Neue Asphaltierungen, mit Laser vermessener und oranger Farbe markierter Optimallinie. Es gibt, aus Zeitgründen, sogar eine Steilkurve beim Lusthaus. 41 Tempomacher sind unterwegs, durchwegs Stars, Weltmeister und Olympiasieger der Szene – zusammen gewannen sie 50 Medaillen bei Großereignissen. Wetterdaten des vergangenen Jahrzehnts wurden für dieses Event eingerechnet. Und ein Asphaltstück wurde sogar in die USA zur Analyse geschickt. Nur um zu prüfen, ob es den richtigen Grip gibt für Kipchoges Laufschuh.

Für das Faszinosum Weltrekord spielte Geld keine Rolle. Aufheulende Steuerzahler dürfen sogleich aufatmen: der nach „Fracking“-Schlagzeilen um positive PR tunlichst bemühte Ineos-Konzern bezahlt die Rechnung. Für Wiens Werbung und Tourismus ist das pures Gold wert. Die Stadt gilt dann nicht mehr bloß als die, in der Trägheit Kult ist, sondern als die, in der eine Schallmauer des Sports gefallen ist. Und damit wäre die Politik, ohne große Ausgaben, prompt allen tatsächlichen Problemen des Alltags bis zur Wahl davongelaufen.