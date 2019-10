Hofer schließt Zentrallager in Loosdorf

300 Mitarbeiter, hauptsächlich Frauen, sind von der Maßnahme betroffen. Verhandlungen über einen Sozialplan laufen derzeit.

Die Zweigniederlassung des Lebensmitteldiskonters Hofer in Loosdorf (Bezirk Melk) wird geschlossen. 300 Mitarbeiter sind von der Maßnahme betroffen. Das Unternehmen bestätigte einen entsprechenden Online-Bericht der "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten"). Alle Mitarbeiter in Loosdorf können laut Firmenangaben in eine andere Zweigniederlassung in Österreich wechseln.

"Um die Logistik der HOFER KG auch zukünftig optimal aufzustellen, hat das Unternehmen nun entschieden, die Zweigniederlassung Loosdorf mit Ende März 2020 aufzulösen", teilte der Lebensmitteldiskonter am Freitag in einer Aussendung mit. Die an Loosdorf angeschlossenen Hofer-Filialen würden auf die umliegenden Zweigniederlassungen und Großlager in Trumau (Niederösterreich), Stockerau (Niederösterreich) und Sattledt (Oberösterreich) verteilt.

Hofer hat nach eigenen Angaben den Betriebsrat vorab über die Verlagerungspläne informiert. Verhandlungen für einen Sozialplan laufen derzeit.

Land nahm Gespräche auf

Das Unternehmen hatte erst im Herbst 2017 einen Spatenstich für die Erweiterung des Lagers im Bezirk Melk vorgenommen.

Das Land Niederösterreich hat bereits am Freitag Gespräche mit der Unternehmensführung aufgenommen. Für die Beschäftigten sollen so "Möglichkeiten der Unterstützung" ausgelotet werden, hieß es in einer Aussendung. "Die Meldung kam unerwartet, aber jetzt gilt es Wege und Möglichkeiten zu finden, um die Folgen der Entscheidung gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice abzufedern", hielten die Landesräte Martin Eichtinger und Petra Bohuslav (beide ÖVP) fest.

Erweiterungspläne 2017

Loosdorfs Bürgermeister Thomas Vasku (SPÖ) zeigte sich in einer ersten Reaktion zerknirscht. "Das ist, wie wenn man ein Messer in den Rücken gerammt bekommt. Für mich ist das unglaublich, was in diesem Riesenkonzern abgeht", sagte der Ortschef dem ORF Niederösterreich. Vasku verwies zudem auf kürzlich am Standort Loosdorf getätigte Investitionen des Lebensmitteldiskonters.

Auch Günther Sidl, SPÖ, Mitglied des Europäischen Parlaments aus Petzenkirchen, meldete sich in der „NÖN zu Wort: "Der Verlust von 300 Arbeitsplätzen ist ein schwerer Schlag für die Betroffenen und für unsere gesamte Region. Wenn ein Arbeitgeber mit dieser Größe geht ist das ein echter Rückschlag für die Beschäftigungssituation im Bezirk Melk."

Erst im Herbst 2017 war der Startschuss zu mehr Fläche für das Lager in Loosdorf gegeben worden. Die Palettenstellplätze für ungekühlte Waren wurden in der Folge um 10.000 auf bis zu 21.000 erweitert, ebenso wurde das Kühl- und das Tiefkühllager flächenmäßig ausgebaut.