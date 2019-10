Friedensnobelpreis geht an äthiopischen Premierminister

Nach seinem Amtsantritt 2018 schloss Abiy Ahmed nach 20 Jahren des Krieges ein Friedensabkommen mit dem Nachbarland Eritrea und setzte innenpolitische Reformen in Gang.

Der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed erhält in diesem Jahr den Friedensnobelpreis. Der 43-Jährige wird für seinen Einsatz für Frieden und internationale Zusammenarbeit und vor allem für seine Initiative zur Lösung des Grenzkonflikts mit dem äthiopischen Nachbarland Eritrea ausgezeichnet. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt. Ebenfalls lobte das Komitee Abiys Vermittlungsrolle in den Konflikten zwischen Kenia und Somalia sowie im Bürgerkrieg im Sudan.

Nach 20 Jahren des Krieges unterzeichneten Abiy und sein Amtskollege aus Eritrea, Isaias Afewerki, vergangenes Jahr ein Friedensabkommen. Der Krieg zwischen Äthiopien und der früheren italienischen Kolonie Eritrea war 1989 entbrannt. Eritrea hatte erst nach einem Guerillakrieg 1993 die Unabhängigkeit von Italien erlangt. Äthiopien sabotierte ein Friedensabkommen, das es zur Rückgabe des Wüstenorts Badme gezwungen hätte. Eritrea rüstete die Armee hoch – mit dem Effekt, dass junge Eritreer in Scharen vor dem rigorosen Militärdienst nach Europa flohen.

80.000 Menschen fielen dem Krieg zum Opfer, der im Jahr 2000 im Frieden von Algier nur formal zu Ende ging, de facto aber immer wieder aufflammte. Denn Äthiopien weigerte sich, das Urteil des Schiedsgerichts in Den Haag zu akzeptieren, das Badme letztlich Eritrea zuschlug. Erst Abiy Ahmed konnte einen Durchbruch in dem Konflikt erzielen, als er den Schiedsspruch schließlich annahm.

Abiy brach mit Politik seiner Vorgänger

„Als Premierminister hat Abiy Ahmed Versöhnung, Solidarität und soziale Gerechtigkeit gestärkt“, sagte das Komitee in Oslo am Freitag. „Äthiopien ist das Land mit der zweitgrößten Bevölkerung in Afrika. Ein friedliches, stabiles und erfolgreiches Äthiopien wird viele positive Nebeneffekte haben.“

Die Jury hob Abiys innenpolitische Reformen hervor: Seit er im April 2018 an die Regierung kam, brach er mit der autoritären Politik seiner Vorgänger: Er leitete eine Liberalisierung der Wirtschaft ein, ließ politische Gefangene frei, erlaubte Rebellengruppen die Rückkehr ins Land und ließ dutzende Vertreter aus Militär und Geheimdienst wegen mutmaßlicher Menschenrechtsverstöße festnehmen. Gleichzeitig stärkte er die Rolle von Frauen in der Politik - die Hälfte der Ministerposten sind mit Frauen besetzt - und leitete freie Wahlen ein.

Trotz alledem, merkte das Komitee an, ethnische Konflikte im Land blieben ungelöst. Das Friedensnobelpreiskomitee hoffe jedoch, „dass der Friedensnobelpreis Premier Abiy in seiner wichtigen Arbeit für Frieden und Versöhnung stärken wird“.

301 Persönlichkeiten nominiert

Damit stehen die Nobelpreisträger in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden fest. Am Montag folgt abschließend die Bekanntgabe des Wirtschaftsnobelpreises, der als einziger nicht auf das Testament des schwedischen Preisstifters und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel zurückgeht.

Alle Auszeichnungen sind mit jeweils neun Millionen schwedischen Kronen (rund 830 000 Euro) dotiert und werden an Nobels Todestag, dem 10. Dezember, überreicht. Während alle weiteren Preise dann in Stockholm verliehen werden, bekommt ihn der Friedensnobelpreisträger traditionell in Oslo. Dort sitzt auch das zuständige norwegische Nobelkomitee, das vom Parlament des Landes ernannt wird.

Die Jury hatte in diesem Jahr die Wahl zwischen 301 Nominierten, unter ihnen 223 Persönlichkeiten und 78 Organisationen. Da die Namen der Kandidaten 50 Jahre lang unter Verschluss gehalten werden, ließ sich über den Preisträger vorab nur spekulieren.

Im vergangenen Jahr erhielten der kongolesische Arzt Denis Mukwege und die irakische Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad die Auszeichnung für ihren Kampf gegen sexuelle Gewalt als Kriegswaffe. Die diesjährige Vergabe ist die 100. in der Geschichte des Friedensnobelpreises. Seit der ersten Auszeichnung 1901 gab es in 19 Jahren, vor allem in Kriegs- und Krisenzeiten, keinen Preisträger.

