Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Angesagte Sensationen finden nicht statt, heißt es. Das hat sich heute wieder einmal bestätigt. Der Nobelpreis-Reigen - gestern erhielt ihn der österreichische Schriftsteller Peter Handke (mehr zum „Meister des radikalen Schönen“) in der Kategorie Literatur - geht alljährlich mit der Vergabe des Friedensnobelpreises (der 1969 eingeführte "Preis der Schwedischen Reichsbank", hinlänglich als Wirtschaftsnobelpreis bekannt, ist eigentlich kein echter Nobelpreis, zumal Alfred Nobel eine Abneigung gegen die Wirtschaftswissenschaft hegte) zu Ende. Viele hatten damit gerechnet, dass die jugendliche Klimaaktivistin Greta Thunberg, gewinnen würde. Stattdessen erhält der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed den diesjährigen Preis. Er wird damit vor allem für seine Initiative zur Lösung des Grenzkonflikts mit Nachbarland Eritrea ausgezeichnet. Mehr dazu.





Das österreichische Fußballnationalteam hat am Donnerstagabend mit dem mühevollen 3:1-Sieg gegen Israel die Tür zur EM-Qualifikation weit aufgestoßen. „Wir haben noch nichts erreicht“, warnt Teamchef Franco Foda.

Eine besondere Genugtuung war der Sieg jedenfalls für ÖFB-Verteidiger Aleksander Dragovic, der sich nach der bitteren 2:4-Niederlage im März in Haifa massiv über unangebrachte Jubelszenen des israelischen Mentalcoaches geärgert hatte. Dieser ist niemand geringerer als Österreichs Ex-Schwimmweltmeister Markus Rogan. „Schöne Grüße an den Rogan oder wie der auch immer heißt, der Schwimmer, Ex-Schwimmer, keine Ahnung“, ließ Dragovic ausrichten. „Alles kommt zurück im Leben.“ Mehr dazu.

Das Wichtigste im Überblick

Iranischer Öltanker von Raketen getroffen? Im Roten Meer vor Saudi-Arabien ist es nach Angaben des iranischen Ölministeriums zu einer Explosion auf einem iranischen Öltanker gekommen. Mehr dazu.

Lebensmitteldiskonter Hofer schließt Zentrallager in Loosdorf: Die Zweigniederlassung des Lebensmitteldiskonters Hofer in Loosdorf (Bezirk Melk) wird geschlossen. 300 Mitarbeiter sind von der überraschenden Maßnahme betroffen. Mehr dazu.

SPÖ-Präsidiumsklausur: Im Vorfeld der Klausur des SPÖ-Präsidiums kündigen Parteigranden strukturelle und inhaltliche Neuerungen an - und verwehren sich der Personalfrage. Vorerst zumindest. „Kritische Geister“ sollen integriert werden. Mehr dazu.

Aus unserem Magazin

Wels, die blaue Modellstadt, die rot wählte: Andreas Rabl soll die FPÖ modernisieren. Ihm schwebt eine „rechtsbürgerliche“ Partei vor. Wie in Wels, wo er als freundlicher Nachbar mit harter Hand regiert. Bei der Wahl half das nicht, die FPÖ verlor stark. Zeit für einen Besuch. Mehr dazu. [premium]

Der Trend zur Zweitmarke: Europäische und amerikanische Autohersteller haben ihre 100. Geburtstage durchwegs schon hinter sich. Newcomer haben es traditionell schwer in der Branche. Was an neuen Marken dazukommt, sind meist Ableger der etablierten – mit einer bekannten Ausnahme, schreibt Timo Völker. Mehr dazu. [premium]

Testbericht zu iPhone 11 Pro und Max: Ein hübsches Rechteck mit abgerundeten Kanten, das tolle Fotos schießt. Eine Conclusio, die heutzutage nahezu auf jedes Smartphone-Topmodell zutrifft. Der Teufel steckt im Detail, auch bei Apples iPhones, schreibt dazu Barbara Steinbrenner. Mehr dazu.

Diskussionsstoff

Hat Peter Handke den Nobelpreis verdient? Ja, sagt unser Literaturexperte Norbert Mayer im Leitartikel. Aber was sagen Sie? Diskutieren Sie mit!