Stille Zeitzeugen der vergangenen 10.000 Jahre

An der Uni Innsbruck erlauben uralte Holzproben Blicke in die Vergangenheit. Sie verraten Details über den prähistorischen Bergbau, die Dorfentwicklung vor 6000 Jahren und die Klimageschichte.

Wer den Querschnitt eines Baumstamms aus unseren Breiten betrachtet, wirft einen Blick in die Vergangenheit. Kundigen geben die Jahresringe das Alter eines Baumes preis. Die Methode der Dendrochronologie entlockt den stillen Zeitzeugen aber noch viel mehr. Das jeweilige Muster geht auf die Versorgung eines Baums zu seinen Lebzeiten zurück: Gute Jahre hinterlassen einen breiteren Ring, schlechtere Jahre einen dünneren. Die so im Wachstum entstehenden Ringe sind derart unterschiedlich, dass verschiedene Formationen zu bestimmten Jahren passen. Das heißt, wenn das Jahresringmuster einer Holzprobe mit einem Referenzdatensatz verglichen wird, kann es in einen bestimmten Zeitraum eingeordnet werden.