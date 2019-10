(c) Heinz Wiesbauer

Die Steppen-Harzbiene ist in ganz Mitteleuropa selten: Sie sammelt Pollen an Disteln und Flockenblumen.

Auf den sandigen Böden im Marchfeld fanden Forscherinnen Wildbienen, die hier als ausgestorben galten. Gezielte Pflegemaßnahmen erhalten den für Insekten wichtigen Lebensraum.

Wenn wir an einem Standort eine Bienenart erstmals in Österreich finden, heißt das nicht, dass sie nicht auch an anderen Orten lebt. Es heißt nur, dass es sehr wenige Bienenforscher gibt, die Österreich durchforsten“, erzählt Dominique Zimmermann vom Naturhistorischen Museum Wien (NHM).