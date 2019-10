Zurechtfinden in einer fremden Arbeitswelt

(c) REUTERS (Daniel Munoz)

Institutsleiterin Renate Ortlieb an der Uni Graz widmet sich der Jobsuche geflüchteter Menschen in Österreich: Die Studie zeigt einen tiefen Einblick, wie es den Menschen im neuen Arbeitsleben geht.

Viele Menschen, die vor Jahren im Zuge der großen Fluchtbewegungen nach Österreich kamen, sind nunmehr mit den Mühen der Ebene konfrontiert: selbsterhaltungsfähig zu werden, Arbeit zu finden und sich innerhalb einer Belegschaft zu bewähren. Mit den Prozessen der Arbeitssuche Geflüchteter und ihrer Integration am Arbeitsplatz befasst sich die Leiterin des Instituts für Personalpolitik der Uni Graz, Renate Ortlieb. Ihr Forschungsprojekt „Lamira“ (Labour Market Integration of Refugees in Austria) umfasst Befragungen, die 2018 und 2019 mit geflüchteten Personen aus Syrien und Afghanistan durchgeführt wurden, und Fallstudien sowie Gruppendiskussionen mit geflüchteten Frauen.

Knapp die Hälfte der 2019 befragten knapp 1300 Personen hat inzwischen einen Arbeitsplatz gefunden oder eine Zusage erhalten, was gegenüber 2018 eine Steigerung um zwölf Prozent bedeutet. Man habe einen tiefen Einblick bekommen, wie es diesen Personen gehe, sagt Ortlieb, da speziell in den Fallstudien nicht nur die Geflüchteten selbst, sondern auch Kollegen, Vorgesetzte und andere Personen interviewt worden seien. Das Engagement der Bezugspersonen für die Geflüchteten sei teilweise stärker als erwartet gewesen, „sowohl im Betrieb und bei der beruflichen Weiterentwicklung als auch außerhalb, zum Beispiel bei der Wohnungssuche oder im Zusammenhang mit Asylverfahren“.

Psychisch belastende Situation

Rund ein Viertel der in Österreich schutzberechtigten Personen kann laut der Studie die eigenen Qualifikationen gut nutzen und hat eine besser honorierte, längerfristige Anstellung. Ein Viertel fühlt sich am Arbeitsplatz wohl und kann sich weiterentwickeln, wird allerdings schlecht bezahlt. Und ein weiteres Viertel empfindet sich als ausgebeutet und arbeitet in unqualifizierten und oft gesundheitsgefährdenden Jobs für wenig Geld. Ein wenig erfreuliches Bild ergab sich auch in den Gruppendiskussionen mit arbeitssuchenden Frauen aus Syrien, die von Erfahrungen mit dem AMS und mit Unternehmen tendenziell negativ berichteten und ihre Situation als psychisch belastend erlebten.

Damit geflüchtete Frauen auch nach längerer Kinderbetreuungszeit oder in nicht mehr jugendlichem Alter in zufriedenstellendere Beschäftigungen kommen, brauchte es aus Ortliebs Sicht mehr Flexibilität der Arbeitgeber. „Zum Beispiel könnten Betriebe oder Recruiter bei der Besetzung von Lehrstellen auch ältere Kandidatinnen anvisieren. Warum nicht eine Lehre mit 30, 40 oder später beginnen? Wir finden solche späteren Berufseinstiege oder -umstiege in Skandinavien häufiger.“

Ältere Lehrlinge sind für Ortlieb ein Beispiel dafür, dass auf dem Arbeitsmarkt neben geflüchteten Menschen auch andere Gruppen besondere Berücksichtigung brauchen – jugendliche, ältere oder minderqualifizierte Personen genauso wie Hochschulabsolventen. Manche Maßnahmen zur Unterstützung von Flüchtlingen könnten auch diesen Gruppen zugutekommen. Nach diesem Prinzip soll auch ein Konzept, das Ortlieb für Unternehmen entwickelt hat, um das Konfliktpotenzial mit geflüchteten Personen unter den Mitarbeitern zu senken, die allgemeine Zusammenarbeit im Betrieb stärken. Das Tool namens Inrest (Integration of Refugees in Styrian Companies“), das die Expertin für Personalpolitik erarbeitet hat, wird bisher in drei Firmen ausprobiert.