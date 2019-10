Krieg und Frieden(snobelpreis): Der Tag im Rückblick

Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf das Wochenende.

Während die türkische Armee mit Hilfe von Islamistensöldnern [premium] im kurdisch beherrschten Nordostsyrien ihre Invasion vorantreibt, hat die Nobelpreis-Jury heute den Friedensnobelpreis an den äthiopischen Premier Abiy Ahmed vergeben. Diesen erhält er vor allem für seine Bemühungen um eine Aussöhnung mit Eritrea. Mehr dazu.

Was Sie heute noch wissen sollten

EU und Großbritannien starten neue Verhandlungsrunde: EU-Verhandlungsführer Michel Barnier könnte noch vor dem EU-Gipfel kommende Woche neue "intensive" Gespräche mit der britischen Seite beginnen. Angeblich bahnt sich ein Durchbruch beim Schlüsselproblem einer harten Grenze auf der irischen Insel an. Mehr dazu.

Niederlage von Dominic Thiem: Österreichs bester Tennisspieler ist im Viertelfinale von Shanghai gegen den Italiener Matteo Berrettini mit 6:7, 4:6 ausgeschieden. Das Halbfinale bestreiten damit am Samstag der 21-jährige Stefanos Tsitsipas gegen den 23-jährigen Daniil Medwedew und der 22-jährige Alexander Zverev gegen den 23-jährigen Matteo Berrettini. Das Turnier bringt damit einen bedeutenden Durchbruch der "Next Generation", der Thiem (26) eigentlich schon entwachsen ist.

Der erste Spaziergänger im Weltraum ist tot: Der russische Kosmonaut Alexej Leonow ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Er schrieb zweimal Raumfahrtgeschichte. Mehr dazu.

Welche Magazin-Stücke Sie noch lesen könnten

Michael Tojners neuester Schachzug: Die industriellen Aktivitäten von Michael Tojner kommen angesichts seiner umstrittenen Immobiliendeals in der Öffentlichkeit zu kurz – findet Michael Tojner. Das soll sich nun ändern, schreibt Hanna Kordik. Mit recht renommierter Unterstützung. Mehr dazu. [premium]

Katzerl oder Kätzchen? Verkleinerungsformen sind ein Beispiel, wie sich Sprache in Österreich über Generationen ändert. Forscher erkunden auch, wie in Wien und Graz gesprochen wird. Mehr dazu. [premium]

Worüber heute diskutiert wird

Auch am Tag nach der Vergabe des Literaturnobelpreises scheiden sich die Geister: War die Wahl von Peter Handke die richtige? Diskutieren Sie mit!

Tipps für das Wochenende

Musiktipp: Mit einer Neudeutung von „Sound of Silence“ beginnt das neue Album der Chromatics: ihr bislang vielseitigstes Werk, urteilt Holger Fleischmann. Am 14. Oktober ist die Band dann übrigens live in der Arena zu sehen. Mehr dazu.

Almuth Spiegler empfiehlt die Maria-Lassnig-Ausstellung in der Albertina: „Die nur auf ihre Gemälde konzentrierte Retrospektive ist großartig. Und zeigt, dass Lassnig der international bedeutendste Maler (sic, so wollte sie das immer) war, den Österreich in der Nachkriegszeit hervorgebracht hat.“ Mehr dazu und noch mehr Ausstellungstipps

Was darf man am Wochenende nicht verpassen?

Vorarlberg wählt: Am Sonntag ist schon wieder ein Teil der Österreicher zur Wahl gerufen. Kollegin Hellin Jankowski ist ab 11 Uhr in der Redaktion und wird laufend berichten, mit ersten Hochrechnungen ist ab 13 Uhr, dem Zeitpunkt des Wahlschlusses, zu rechnen.

Fällt die letzte Schallmauer der Leichtathletik? Es könnte ein historischer Moment werden, wenn der Kenianer Eliud Kipchoge am Samstag kurz vor 10:15 Uhr über die Ziellinie in der Prater Hauptallee läuft. Als erster Mensch will der Marathon-Weltrekordhalter die 42,195-km-Distanz unter 2:00 Stunden laufen. Wer ihn anfeuern will, kann um 8:15 Uhr den Start auf der Reichsbrücke mitverfolgen oder ihm anschließend auf der Hauptallee zujubeln. Mehr dazu.

Zitat des Tages

"Schöne Grüße an den Rogan oder wie der auch immer heißt, der Schwimmer, Ex-Schwimmer, keine Ahnung." Aleksander Dragovic

Bild des Tages

US-Präsident Donald Trump rührt seine Fans zu Freudentränen, als er in Minneapolis (Bundesstaat Minnesota) zu ihnen sprach. Trump beschimpfte die Demokraten in seinem ersten Wahlkampfauftritt seit Beginn von deren Vorbereitungen eines Impeachment-Verfahrens: "Wir haben es mit einigen wirklich kranken und gestörten Leuten zu tun", sagte Trump vor seinen jubelnden Anhängern. (c) Reuters

