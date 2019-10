Was tun, beim letzten Schönwetter in und um Wien?

Hauptsache raus: sieben Dinge, die man an diesem warmen Wochenende in und rund um Wien unternehmen sollte.

Man kann von einem sehr späten Spätsommer sprechen, vom „goldenen Herbst“, oder schlicht dem Hoch Lisbeth danken. Fest steht: Dieses Wochenende wird ein außerordentlich schönes – und ziemlich sicher das letzte derart spätsommerliche Wochenende in diesem Jahr. Bis zu 26 Grad erwartet der Wetterdienst Ubimet. Auch in den Bergen herrschen ideale Bedingungen für eine herbstliche Wanderung bei fast sommerlichen Temperaturen. Kurz gesagt: Raus ins Freie, in den Park, in die Berge – oder zumindest in den Gastgarten. Denn wer weiß, wann sich der Oktober für tristes Novemberwetter entscheidet.