In der digitalen Falle

Alle irgendwo hinterlassenen Daten sind immer auch potenzielle Schuldeingeständnisse. Dass sich die Gesellschaft im Datengefängnis befindet, ist also kaum übertrieben. Echokammern, Bewertungswahn, digitale Paralleljustiz: Neuerscheinungen zu den Abgründen der Netzwelt.

Die Digitalisierung schlägt jeden mit Betriebsblindheit, der nicht mehr in der Lage ist, den Blick von ihr wegzuwenden. Was sie in wenigen Jahrzehnten aus der Öffentlichkeit gemacht hat, erschließt sich erst, wenn man in Betracht zieht, was Öffentlichkeit in den vielen Jahrtausenden davor war. Als öffentliche Angelegenheit galt zunächst alles, was das Wohl und Wehe des Gemeinwesens betraf. Wollen wir Krieg oder Frieden mit den Nachbarstämmen? Hierbleiben oder weiterziehen?