Magische Abenteuer

Es muss nicht immer Harry Potter sein: Wir haben vier Bücher gelesen, die auf die eine oder andere Art geheimnisvoll sind.

Der Herbst ist da! Er bringt nicht nur Kastanien und bunte Blätter, sondern auch kürzere Tage. Um viertel sieben wird es jetzt bereits dunkel! Das hat aber auch Vorteile: Mehr Zeit zum Lesen, etwa. Doch was? Ein Buch, das bis zur letzten Seite fesselt (auch erwachsene Vorleser), ist „Das Abrakadabra der Fische“ (Thienemann-Verlag, ab zehn Jahren) vom Niederländer Simon van der Geest. Es handelt von der zwölfjährigen Vonkie, die von ihren Eltern zum Großvater aufs Land geschickt wird. Davon ist sie nicht begeistert. Doch ihr Großvater hat Spannendes zu erzählen – Geschichten aus der Zeit, als er selbst ein kleiner Bub war und Streiche im kinderreichen Haus an der Tagesordnung waren. Und schließlich kommt das Mädchen einem Familiengeheimnis auf die Spur . . .

Um Geheimnisse geht es auch in Ben Gutersons „Winterhaus“ (Verlag Freies Geistesleben, ab elf Jahren). Auch hier wird ein Mädchen verschickt: Elizabeth lebt bei ihrer Tante und ihrem Onkel in ärmlichen Verhältnissen. Als sie nach dem letzten Schultag vor den Ferien nach Hause kommt, findet sie einen seltsamen Brief: Sie solle die Weihnachtsferien allein im Hotel Winterhaus verbringen, Onkel und Tante seien verreist. Also macht Elizabeth sich auf den Weg – unvergessliche Erlebnisse und einige Überraschungen erwarten sie. Ein wichtiger Teil der Geschichte sind Rätsel und Sprachcodes, die die Leser zu lösen bzw. zu entziffern haben.

(c) Kindermann-Verlag

Kinderbücher, die sich großen Persönlichkeiten widmen, sind gerade voll im Trend, ein Buch, das das mit einem Augenzwinkern und besonders beeindruckenden Bildern tut, ist „Große Ideen bewegen die Welt“ von Wolfgang Hartl (Atelier am Stein, ab fünf Jahren): Es erzählt von rasanten Lokomotivenwettrennen am Semmering oder von Edison, der das Schloss Schönbrunn beleuchtete. Was ist wahr, was erfunden? Ein Lexikon am Ende des Buchs hilft bei der Aufklärung. Die Illustrationen stammen aus alten Drucken, die mit modernen Helden aufgepeppt sind.

Toll bebildert ist auch „Der Zauberlehrling“ von Gerda Muller (Moritz-Verlag, ab fünf Jahren). Die Autorin und Zeichnerin erzählt – ausgehend von Goethes berühmten Gedicht – die Geschichte vom Bauernsohn Florian, der auf der Suche nach einer Lehrstelle Sigiswald, den Zauberer und Wunderheiler, trifft. Als der Meister einmal weg ist, tut Florian etwas Verbotenes: Er gebraucht dessen Zauberspruch. Zu spät bemerkt er: „Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los!“

Wusstest du schon, dass . . . . . . es tolle Bilderbücher zu klassischen Gedichten gibt? Um Freundschaft geht es in Schillers „Die Bürgschaft“, um Mut und Übermut in „Der Taucher“. Auch Goethes „Zauberlehrling“ oder Rilkes „Panther“ sind in der Poesie-Reihe des Kindermann-Verlags erschienen.