Erste Hilfe für die Seele

Der Verlust eines geliebten Menschen durch einen Unfall, Mord oder Suzid kann einen aus der Bahn werfen. Dabei sind die ersten Stunden die schlimmsten. Hier kommen die Mitglieder des Kriseninterventionsteams ins Spiel, die so lange bei den Angehörigen bleiben, bis diese ihr eigenes soziales Netzwerk aktiviert haben.

Ob nach Unfällen, Morden Amokläufen, Suiziden oder Naturkatastrophen – immer dann, wenn es Todesopfer zu beklagen gibt, fällt in den Medienberichten darüber derselbe Satz: „Die Hinterbliebenen werden von Mitgliedern des Kriseninterventionsteams betreut.“ Zumeist am Ende des Artikels. Nachdem also alle Einzelheiten über die Tat oder das Ereignis selbst beschrieben wurden.