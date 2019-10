Daniil Medwedews unheimliche Erfolgsserie

(c) REUTERS (ALY SONG)

Der Russe Daniil Medwedew eilt von Sieg zu Sieg, jener über Stefanos Tsitsipas in Shanghai war der bereits achte in Folge.

Shanghai. Daniil Medwedew schwimmt weiter auf der Welle des Erfolgs. Der Russe schlug im Halbfinale des ATP-1000-Turniers in Shanghai den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 7:6 (5), 7:5 und setzte seinen Erfolgslauf der vergangenen Monate damit ungebremst fort. Von den jüngsten 31 Matches hat Medwedew 28 gewonnen. Seit August verlor er nur gegen Nick Kyrgios (Washington-Finale) und Rafael Nadal (Montreal-Finale, US-Open-Finale).

Turniersiege feierte er in Cincinnati und St. Petersburg, in Shanghai greift er nun bereits nach seinem siebenten Karrieretitel. Es ist Medwedews neunte Finalteilnahme in der laufenden Saison, damit ist er die absolute Nummer eins auf der Tour, folgen dahinter doch fünf Spieler, darunter Dominic Thiem, mit jeweils fünf Finalteilnahmen 2019.

Medwedew hat sich mittlerweile zum Angstgegner einiger Kollegen aufgeschwungen, für Tsitsipas setzte es im fünften Vergleich die fünfte Niederlage. „Ich weiß es nicht, wann es passieren wird. Vielleicht in zwei, drei, vier, fünf oder sechs Jahren, aber irgendwann werde ich ihn schlagen“, sagte Tsitsipas und ergänzte: „Es war heute schon besser als in den bisherigen Duellen gegen ihn.“

Im Finale (10.30 Uhr, live, Sky) trifft Medwedew auf Alexander Zverev, der Thiem-Bezwinger Matteo Berrettini mit 6:3, 6:4 besiegte. Der Deutsche zählt nicht zu den Lieblingsgegnern des Moskowiters. In vier Duellen hat Medwedew noch nie gewonnen und dabei nur einen einzigen Satz geholt. Medwedew wird nach Shanghai in Moskau spielen, danach schlägt er bei den Erste Bank Open in Wien auf.