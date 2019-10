Mehr Schutz jüdischer Orte

Nach dem Anschlag im deutschen Halle wird in Berlin einheitlicher Schutz jüdischer Einrichtungen geplant.

Berlin/Wien. Der Antisemitismus-Beauftragte der deutschen Regierung, Felix Klein, fordert beim Schutz des jüdischen Lebens eine Abkehr von den unterschiedlichen Herangehensweisen der Bundesländer. „Wir müssen in Deutschland einheitliche Sicherheitsstandards für jüdische Einrichtungen haben“, so Klein. Er sei „nicht sicher, ob überall in Deutschland das gleiche Wissen über mögliche Gefährdungslagen gegen jüdische Einrichtungen existiert“. So sei etwa in Halle „fatalerweise falsch“ eingeschätzt worden, dass es am Feiertag Yom Kippur in einer vollen Synagoge eine höhere Gefährdungslage gebe. In Halle hatte am Mittwoch während der Yom-Kippur-Feierlichkeiten ein Rechtsextremist die Synagoge angegriffen. Nachdem es ihm nicht gelungen war, in das Gotteshaus einzudringen, erschoss er eine Frau und einen Mann.

Das Innenministerium von Sachsen-Anhalt weist Kritik am Sicherheitskonzept für die Synagoge in Halle zurück. Weder das Ministerium noch die Polizei hätten Bitten der jüdischen Gemeinde um Schutz bei Gebeten und Veranstaltungen abgelehnt, heißt es. Die Synagoge sei täglich von der Polizeistreife kontrolliert worden. Man wolle aber die „seit Jahren geübte Praxis“, sich vor Veranstaltungen eng abzustimmen, in Zukunft intensiver fortführen.