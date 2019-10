Lob der Grautöne

Man darf bei Literaturnobelpreisträgern nicht nur auf das Können schauen. Sie müssen schon Weltverbesserer sein. Vielleicht ist Peter „Serbenversteher“ Handke ja gerade das.

Zur Frage, ob man Handke auszeichnen darf, hat die Neos-Politikerin Teresa Reiter im „Standard“ Lesenswertes geschrieben. Sie sagt, dass man nicht darf. Und dass das Argument nicht ausreicht, dass es nicht um den Friedens-, sondern nur um den Literaturnobelpreis gehe: Laut Alfred Nobel soll der Preis an denjenigen gehen, „der in der Literatur das Herausragendste in idealistischer Richtung produziert hat“. Reiter: „Der Literaturpreis hat nicht nur eine technische Komponente, die sich darauf konzentriert, gute Schreibe zu belohnen, sondern auch einen Aspekt, der das Weltverbesserische bedenkt.“ Er sei „auch ein Gütesiegel für den Wert, den das Schaffen eines Menschen für unsere Gesellschaft hat“.

Da hat sie recht. Ich frage mich aber, ob nicht gerade das für Handke sprechen könnte. Sein Eintreten für „Gerechtigkeit für Serbien“ und Slobodan Milošević geschah ja nicht aus Bewunderung für Gräueltaten, sondern aus Unbehagen damit, dass die Welt auf dem Balkan so scharf und so selbstverständlich zwischen Bösen und Guten unterschieden hat. Bei seiner Grabrede auf Milošević hat Handke sarkastisch gesagt: „Die sogenannte Welt weiß die Wahrheit. Deswegen ist die sogenannte Welt heute abwesend, und nicht bloß heute, und nicht bloß hier. (. . .) Ich weiß die Wahrheit nicht. Aber ich schaue. Ich höre. Ich fühle. Ich erinnere mich. Ich frage. Deswegen bin ich heute anwesend . . .“

Für mich ist die spannende Frage: Ist das Einmahnen einer differenzierten Sicht im Stil Handkes etwas „Weltverbesserisches“? Meine Antwort: Jeder Mensch hat die Aufgabe, sich für das Gute zu entscheiden und dem Bösen zu widerstehen. Aber das Werturteil über den einzelnen Menschen, die einzelne Nation muss doch differenziert und nachdenklich und vielschichtig bleiben. Und es ist gut, wenn ein skeptischer Anwalt der Grautöne gegen eine allzu sichere Aufteilung der Menschheit in Schwarz und Weiß auftritt.

Die zweite spannende Frage ist freilich: Wie naiv darf ein solcher Anwalt sein? Und wann ist sein Eintreten für das Differenzieren bloß eine maskierte Parteinahme für das Böse? Ich kenne dafür Handkes Wirken zu wenig. Aber seine vielleicht völlig jenseitige Bitte um einen zweiten Blick auf Serbien macht mir doch weniger Sorgen als das Weltverbesserische jener, die ganz genau wissen, in welcher Gruppe die Bösen und in welcher die Guten sind. Ich denke da etwa an Greta Thunberg und an alle, die ihr das Narrativ von den bösen Alten und deren Krieg gegen die guten Jungen einflüstern. Ein Nobelpreis für sie hätte mich beunruhigt.

Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien.

