Manager und die Gesundheit

Folge 166. Management in komplexen Systemen: Gesunde Systeme, gesunde Menschen.

Hört man in die Gesellschaft hinein, könnte man meinen, dass es kaum mehr jemanden ohne Allergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten gibt. Viele Fernsehsender bieten zu diesem Thema eigene Formate an, zumindest regelmäßig Dokus. Die Lebensmittelindustrie nähert sich zunehmend der Pharmabranche, indem sie die einen und anderen Zusatzstoffe in Lebensmittel mischt, die bestenfalls gesund sind, wenn auch die eingenommene Dosis stimmt. Bloß im Umgang mit Information ist man noch nicht so heikel. Dabei kann er viel, viel (un)gesünder sein.