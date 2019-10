(c) Antonia Schneider

Immobilienmaklerin, die sich auf schönen Schein gestützt hat, muss mehr als die Hälfte zurückzahlen.

Wien. Sie hätte es besser wissen müssen: Das Haus, das von einer Immobilienmaklerin in Niederösterreich zum Kauf vermittelt wurde, war nicht so gut in Schuss, wie es den Anschein hatte – und wie sie die Käufer glauben machte. Diese Käufer verlangten einen Teil der Provision zurück, wogegen sich die Maklerin bis hinauf zum Obersten Gerichtshof (OGH) wehrte.