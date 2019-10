Kommt die 3-D-Revolution?

(c) imago/Westend61 (imago stock&people)

Noch vor wenigen Jahren war der 3-D-Druck ein Nischenmarkt. Inzwischen wächst er enorm. Eine gute Chance für Anleger.

Wien. Ein paar Jahre ist es her, da war der 3-D-Druck lediglich eine von vielen Nischen in der globalen Technologiewelt. Das hat sich freilich rasant geändert. Denn heute setzt er sich zunehmend durch. Dabei wirkt das Verfahren durchaus komplex. So werden meist Kunststoffe und -harze, aber auch Keramiken und Metallpulver verwendet, die mit Einsatz von Lasern schichtweise verschmolzen werden.