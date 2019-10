„Wir haben uns als eine politische Kraft etabliert“

Neos-EU-Abgeordnete Claudia Gamon über das Landtagswahlergebnis und eine künftige österreichische Regierung.

Einer der Wahlsieger in Vorarlberg sind die Neos, auch wenn sie mit einem Zugewinn von 1,6 Prozentpunkten hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Claudia Gamon, gebürtige Vorarlbergerin (Feldkirch), hat als Spitzenkandidatin der Neos bei der Europawahl im Mai dieses Jahres in Vorarlberg 17,3 Prozent der Stimmen erhalten (bundesweit kamen die Neos auf 8,44 Prozent). Im „Presse“-Gespräch analysiert Gamon das Vorarlberger Landtagswahlergebnis und erklärt, welche Erwartungen sie an eine künftige österreichische Bundesregierung hat.