Störung bei A1-Festnetzanrufen: Auch Notrufe betroffen

Am Montagvormittag kam es zu Störungen im A1-Festnetz. Gegen 13:15 sollen die Probleme wieder behoben sein, hieß es.

Das Telefon blieb am Montagvormittag in vielen Büros still. Denn ab etwa 9:32 kam es zu massiven Beeinträchtigungen im A1-Festnetz. „Wir gehen davon aus, dass gegen 13:15 alles wieder komplett funktioniert“, hieß es von einer Sprecherin von A1.

Von der Störung betroffen waren auch Notrufnummern von Einsatzorganisationen. Sollte eine Leitstelle nicht sofort erreichbar sein, bittet das Rote Kreuz wiederholt 144 anzurufen, abwechselnd vom Festnetz und vom Mobiltelefon. Alternativ kann auch die Notrufnummer 112 gewählt werden oder die nächste Dienstelle einer Einsatzorganisation aufgesucht werden.

Durch einen Hardwarefehler bei A1, der jedoch bereits behoben sei, komme es aktuell noch im Nachgang zu einer Störung, hieß es vom Unternehmen. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der kompletten Wiederherstellung des Services - es wird quasi minütlich besser“, so eine Sprecherin.

Es würde aber noch einige Zeit dauern, bis alles wieder zu 100 Prozent läuft. Die auf der Webseite allestörungen.at gemeldeten Ausfälle zeigen, dass sich diese auf den Großraum Wien und die Landeshauptstädte und Umgebung konzentrieren. Die Ausfälle konzentrieren sich auf den Großraum Wien. (c) Allestörungen.at

Aber auch zu Mobilfunkanbieter Drei und Magenta häufen sich seit den Morgenstunden die Beschwerden. Demnach bestehe vielen Nutzern zufolge zwar eine Internetverbindung, aber ein Telefonieren sei nicht möglich.