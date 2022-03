Ein Haus wie ein Museum

Das Haus Herrengasse 2 um 1939. [ Bundesdenkmalamt Klagenfurt, lilihill.at, ]

Stuckdecken und Holzböden

Im Prinzip bleibe alles, was schutzwürdig sei, erhalten. Nur nachträgliche Einbauten werden entfernt. Der Arkadenhof bleibt, wie er ist, bekommt aber ein Facelifting. Im Erdgeschoß bleibt das Gewölbe erhalten, die später eingebauten Nischen werden entfernt, die oberen Geschoße weitgehend belassen. Nur die Raumteilung wird geringfügig – wo es ohne größere Eingriffe möglich ist – geändert. So bleiben die Stuckdecken erhalten, die Böden, die natürlich nicht mehr original sind, werden dagegen ersetzt, entweder in Holz oder Stein.

Das Haus Herrengasse 2 um 1961. [ Bundesdenkmalamt Klagenfurt, lilihill.at, ]



Besonders herausfordernd sind die Einbauten der notwendigen technischen Neuerungen wie Installationen aller Art. „Wir haben so gut wie alles erneuert. Die Leitungsführung muss so erfolgen, dass die Bausubstanz möglichst geschont wird. Die Technikräume werden im Keller untergebracht“, erklärt der Geschäftsführer. Die größte Schwierigkeit sei allerdings nicht die Art der Baustelle, sondern ihre Lage in der Innenstadt. „Es gibt wenig Platz für große Baugeräte. Alles ist sehr gedrängt, was die notwendigen Arbeiten nicht leichter macht.“

Self-Service-Zimmer

Entstehen werden auf den insgesamt 600 Quadratmetern des ehrwürdigen Hauses in den oberen Geschoßen zehn servicierte Appartements mit einem eigenen Eingang, das Erdgeschoß wird einen Dienstleistungsbetrieb beherbergen, „da sind wir noch in Verhandlung“.

Die Appartements werden nach der Fertigstellung, die im dritten Quartal 2022 erfolgen soll, an das Unternehmen Limehouse übergeben, das die Ausstattung übernimmt – es hat sich dem Konzept digitalisierter und hochwertiger Design-Einheiten verschrieben. „Wir wollen in erster Linie bestehende Strukturen erhalten, nicht zuletzt dem Gedanken der Nachhaltigkeit geschuldet“, sagt Matjasic. Der Bedarf scheint gegeben: Neben „The Lords“ in der Herrengasse wird auch an zwei Gebäuden am Heiligen-Geist-Platz gearbeitet, „wobei das Salzamt noch im Projektstadium ist.“