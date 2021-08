Feuerkuchl und schiefe Wände: Wohnen im Benefiziatenhaus

Rund 3170 Einwohner hat die kleine Stadt Bad Radkersburg an der Grenze zu Slowenien. 1211 als Rategoyspurch erwähnt, ist der Ort reich an altem Gemäuer – darunter das aus dem Mittelalter stammende Benefiziatenhaus. Gebrauchte Eigentumswohnungen kosten im Bezirk Südoststeiermark in guter Lage zwischen 1331 und 1714,50 Euro/m2, neue sind in guter Lage ab rund 2000 Euro/m2 zu finden.

Astrid Harler ist als Maklerin und Kunsthandwerkerin tätig.