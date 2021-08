Future Art Lab: Das Haus der Klänge

Drei Institute, drei Lautstärken

Nach zwei Jahren Bauzeit wurde im Sommer der Schlussstein des Future Art Lab, eines multifunktionalen Zentrums mit 6200 Quadratmetern, gelegt und dieses Ereignis gefeiert. Fast 30 Meter hoch, davon zwölf Meter unter der Erde, ausgerichtet hauptsächlich auf die Bedürfnisse der angehenden Musiker. Untergebracht sind hier die Institute für Konzertfach Klavier sowie für Komposition, Elektroakustik und Tonmeisterausbildung, auch Studierende der Kammermusik und Alten Musik nützen die neuen, hochklassig ausgestatteten Räumlichkeiten, beheimatet sind auch das Artistic Research Center (ARC), der neue Konzertsaal, ein Klangtheater und ein Arthouse-Kino.

Innenansicht (c) Hertha Hurnaus

„Vom architektonischen Konzept her war uns wichtig, nicht nur die Stimmung des Campus einzufangen und wiederzugeben, sondern das Gebäude auch hin zum Campus zu öffnen“, erklärt Architekt Johann Traupmann von Pichler & Traupmann Architekten ZT GmbH, die das Vorhaben umsetzten. „In Maßstab und Höhe haben wir es der Umgebung angepasst, die vielen Volumina so gestapelt, dass es eher wie ein Pavillon wirkt, möglichst viel Tageslicht einfängt und Ausblicke auf den Campus ermöglicht.“ So entstanden der tiefe Einschnitt, der das Gebäude vom Hof her U-förmig zeigt, und zwei großzügige Terrassen, die eine Verbindung zum grünen Campushof schaffen. Für die changierende Aluminiumfassade haben sich die Architekten vom Material von Musikinstrumenten inspirieren lassen und es auch für die schwenkbaren Lamellen, die die vielen Fenster beschatten, verwendet.

Die wahre Herausforderung waren allerdings die Innenraumgestaltung und die Raumakustik. „Drei verschiedene Institute mit unterschiedlichen Lautstärken, Klangbildern und Anforderungen, zudem verschiedene öffentlich zugängliche Musiksäle so anzuordnen und unterzubringen, dass sie sich nicht gegenseitig stören, war keine leichte Aufgabe“, erzählt der Architekt.

Raum-in-Raum-Bauweise

Um das zu erreichen, wurden alle Säle doppelschalig, in einer Raum-in-Raum-Bauweise ausgeführt, das heißt: Die äußere Stahlbeton-Tragstruktur ist von der inneren vollkommen entkoppelt und auf einem Masse-Feder-System gelagert. „Das ist von der technischen Seite her äußerst anspruchsvoll und muss extrem sorgfältig gearbeitet werden, da es keinerlei Verbindung zwischen den beiden Hüllen geben darf“, umreißt Traupmann die Schwierigkeit der Ausführung.

Klavierzimmer (c) Hertha Hurnaus

Um die optimalen Bedingungen zu gewährleisten, haben die Architekten mit Spezialfirmen und Raumakustikern zusammengearbeitet. „Der Klaviersaal etwa ist mit kippbaren mehrlagigen Holzlamellen ausgestattet, sodass sozusagen der ganze Raum mitschwingt. Das Klangtheater ist nicht nur doppelschalig ausgeführt, sondern wurde auch mit einer Stahlbetonplatte vom übrigen Gebäude entkoppelt“, verweist der Architekt nur auf einige Besonderheiten des durchkomponierten Gebäudes.

Entkoppelte Haustechnik

Eine weitere Herausforderung war die Unterbringung der Haustechnik, denn „man darf absolut nichts davon hören. Daher haben wir etwa riesige Lüftungsquerschnitte entkoppelt, die gesamte Haustechnik ist fast wie eine Kathedrale im Untergeschoß.“

Als Material für die Innenräume hat man auf Sichtbeton zurückgegriffen, bei der Gestaltung allerdings „auf weiche Linien. Wir haben bei der Planung in Schwingungen, Resonanzen, Sinuskurven gedacht, um die Weichheit des Klanges auch architektonisch auszudrücken“, erklärt Traupmann.