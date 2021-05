Geymüllerschlössel: Orientalisches Biedermeier in Pötzleinsdorf

Sommerfrische-Garantie

Gedacht war das Geymüllerschlössel als Sommersitz – und das ist es auch viele Jahrzehnte geblieben. Es gab also weder Heizung noch Wasserleitung, natürlich kein Bad, das Trinkwasser musste täglich mit dem Pferdewagen gebracht werden – eine Art von Sommerurlaub, die bei den Reichen und Schönen üblich war, mit ausreichend Personal, versteht sich. Bis 1842 blieb das Gebäude im Besitz der Geymüllers, dann folgten zahlreiche Besitzerwechsel. Im Frühjahr 1888 erwarb es der Großindustrielle Isidor Mautner anlässlich des 32. Geburtstags seiner Frau, Jenny. Es sollte für die nächsten 50 Jahre den Lebensmittelpunkt der Familie Mautner bilden. Dazu musste es natürlich winterfest gemacht und modernisiert werden. „1910 entstand ein kleiner ovaler Raum, als Moschee eingerichtet und mit orientalischen Motiven ausgemalt, die offene Loggia wurde vergrößert. Darüber entstand eine große offene Terrasse. Durch einen Anbau an der westlichen Seitenfront wurde die Symmetrie des Hauses so geschickt verändert, dass die Fassade von außen ihr einheitliches Erscheinungsbild behielt“, erklärt die Kuratorin.

Blick in den Salon mit wieder hergestellter Möblierung und Wandgestaltung. MAK

„Verschwender-Villa“

Die Mautners führten ein reges gesellschaftliches Leben und scharten viele Künstler um sich. Das Schlössel wurde „Mautner-Villa“ oder „Verschwender-Villa“ genannt, Hausmusik, Dichterlesungen und Theateraufführungen fanden statt. Zu den ständigen Gästen zählten Richard Strauss, Max Reinhardt, Paula Wessely, Hugo von Hofmannsthal, Felix Salten. Die Weltwirtschaftskrise zwang Mautner 1929, das Schlössel an die Oesterreichische Nationalbank zu verpfänden, 1944 wurde die Hypothek formell „arisiert“. Nach dem Krieg kaufte Franz Sobek, Direktor der Staatsdruckerei, das Schlössel und versuchte es vor dem kompletten Verfall und Abriss zu retten. Eine Monsteraufgabe. „Immerhin war das Gebäude seit fast 20 Jahren unbewohnt, das hatte den alten Mauern zugesetzt, Deckenbalken und Kamine mussten komplett ersetzt und Wassereinbrüche und Schimmelbefall beseitigt werden“, weiß Pokorny-Nagel. Schließlich übernahm die Republik die Renovierungskosten, Sobek vermachte ihr seine Sammlung von Uhren, Bildern und Möbeln. Seit 1967 gehört es zum Österreichischen Museum für angewandte Kunst, dem MAK.

Der neue Schauraum über die Geschichte des Hauses. MAK

Neuer Blick aufs Biedermeier

1990 wurde es generalsaniert. „Bis dahin verstand man unter Biedermeier ein kleinbürgerliches, kitschiges Lebens innerhalb der eigenen vier Wände. Erst die wissenschaftliche Auseinandersetzung hat gezeigt, wie falsch dieses Bild war – vor allem in Bezug auf Farbigkeit und Ornamentik. Bevorzugt wurden kräftige Farben, die Einrichtung war eher ,clean‘ und ,straight‘“, sagt Pokorny-Nagel. Statt des Schönbrunnergelbs entstand die weiß-rosa Originalfassade, innen wurden Wandgestaltung, Raumnutzungskonzept und Möblierung wiederhergestellt. Auch der Park wurde wieder integriert. „Seither bilden Park, Gebäude und Einrichtung eine geschlossene Einheit, wie sie in dieser Art sonst nirgendwo in Wien existiert“, versichert Pokorny-Nagel.