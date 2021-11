Grabenhof: Historische Schatztruhe findet neuen Eigentümer

Drucken Hauptbild • Rote Säulen, goldene Balkone: der Grabenhof im prunkvollen Stil der Gründerzeit. / Bild: (c) Christopher Dickie

Die geschichtsträchtige Adresse Graben 14-15 ist um eine Historie reicher: Der 1874 erbaute Grabenhof wurde von der ÖBV um 327,5 Mio Euro verkauft. Was die Ärztekammer Wien nun mit dem Neuerwerb plant

„Bei diesem Angebot konnten wir einfach nicht Nein sagen“, berichtet Josef Trawöger, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Beamtenversicherung (ÖBV), von der außergewöhnlichen Transaktion des Hauses am Graben 14–15 in der Wiener Innenstadt: In dieser Lage und in dieser Höhe ein extrem seltenes Geschehen.

Dabei wollte die ÖBV das geschichtsträchtige Gebäude, seit 1984 in deren Besitz, eigentlich gar nicht loswerden. „2019 ist erstmals aktiv ein Interessent an uns herangetreten, durch Corona hat sich das dann zerschlagen“, erzählt Trawöger.

Doch der Funke war gezündet, immer wieder erreichten Anfragen zum Grabenhof die ÖBV. „So haben wir uns entschlossen, einen Verkauf ins Auge zu fassen, und das in einem ordentlichen Verfahren und Auswahlprozedere abzuwickeln“.