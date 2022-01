Hagenberg: Das Haus mit dem Knick

Eleganz trifft Nachhaltigkeit









Den Wald ins Haus geholt



Zusätzlicher Nutzen der Dachbegrünung ist natürlich die Energieeinsparung durch die dicke Vegetationsschicht. Dazu kommt: Die erdberührende Bodenplatte ist in massiver Betonbauweise ausgeführt, bildet die fertige, polierte und gewachste Fußbodenoberfläche und dient dabei als Speichermasseelement. Als Heizung dient eine Erdwärmepumpe.

Zur Gartenseite, zum Pool hin ist das Haus durchgehend mit Schiebetüren verglast. Das erlaubt nicht nur einen weiten Blick auf die Landschaft, es entsteht auch ein fließender Übergang von innen nach außen, und „durch die Spiegelung im Glas haben wir die Umgebung, den Wald, sozusagen wieder ins Haus zurückgeholt“, erklärt Katherl die Intention. Das wird auch noch unterstrichen durch den Betonboden, der sich nach außen weiterzieht, was die optische Einheitlichkeit betont. Auch die rahmenlosen Verglasungen und das nach außen gezogene Dach tun ein Übriges, um eine Einbeziehung der Natur in Szene zu setzen.



Dachterrasse mit Dusche



Das rund 150 Quadratmeter große Hausinnere, inszeniert mit unbehandeltem Holz und klaren Einbaumöbeln, ist ebenfalls geprägt von einem Ineinanderfließen der Räume, einem offenen Raumkonzept. Herzstück ist ein zum Teil fünf Meter hoher und großzügiger „Lebensraum“, in dem gegessen, gekocht, gelebt und auch gearbeitet wird und von dem sämtliche Räume zugänglich sind. „Den Bauherren war das nicht nur wichtig, sie leben das auch, da sie zum Teil auch gemeinsam arbeiten.“

Dennoch wurde auch ein mehr oder weniger abgetrennter Arbeitsbereich mitgeplant, der allerdings vom Wohnraum aus einsichtig ist: Ein dreiseitig offener Kaminofen erlaubt durch die Brennkammer Einblicke in das Arbeitszimmer. Eine offene Stahltreppe führt in den zeltartig angelegten Schlaf- und Ruhebereich im oberen Stock, der ebenfalls mit Glasflächen vom Rest des Hauses abgetrennt ist. Badewanne und Waschtisch stehen frei im Raum – und man gelangt vom Schlafzimmer aus direkt auf eine Dachterrasse, die von keiner Seite aus einsichtig ist, sogar über eine eigene Außendusche verfügt und als Rückzugsort im Freien gedacht ist. Von außen sieht man nur einen Einschnitt im Dach. Auch das Dach selbst ist zum Teil begehbar. Gefallen fanden an dem Bau nicht nur die Hausherren: Der Callway-Verlag hat das House Mesh unter die „Häuser des Jahres 2021“ aufgenommen.