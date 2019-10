Die schwarz-grüne Westachse als Lehrmeister

Die Landeshauptleute von Vorarlberg, Tirol und Salzburg arbeiten im Land mit den Grünen zusammen. Sie sehen diese Westachse nach der Landtagswahl in Vorarlberg gestärkt.

Bregenz. Öffentliche Gratulationen gehören an Wahlabenden zum guten Ton. Da beglückwünscht die Bundespartei die Landespartei, die Teilorganisation den Spitzenkandidaten und da loben sich Amtskollegen. So weit, so unaufregend. Der Glückwunsch des Tiroler Landeshauptmanns Günther Platter, der an Vorarlbergs Landeschef Markus Wallner ging, ist da auffallend anders gewesen.