Der US-Präsident übe sich in Schadensbegrenzung, werfen ihm Kritiker vor: Nachdem er mit dem Abzug von US-Truppen den türkischen Einmarsch in Nordsyrien ebnete, wirft Washington Ankara nun „eskalierende Gewalt" vor.

Nach dem türkischen Einmarsch in Nordsyrien fordert US-Präsident Trump von Präsident Tayyip Erdogan einen sofortigen Stop der Militäroperation. Trump habe mit Erdogan gesprochen und um einen sofortigen Waffenstillstand in Syrien gebeten, sagte US-Vizepräsident Mike Pence am Montag. "Die Vereinigten Staaten von Amerika werden die Invasion der Türkei in Syrien einfach nicht weiter tolerieren. Wir fordern die Türkei auf, sich zurückzuziehen, die Gewalt zu beenden und an den Verhandlungstisch zu kommen", ergänzt Pence.

Gleichzeitig versucht Trump, mit Strafzöllen und Sanktionen Druck auf die Regierung in Ankara ausüben. Finanzminister Steven Mnuchin erklärte, es werden wirtschaftliche Maßnahmen gegen die türkischen Verteidigungs-, Innen- und Energieminister sowie ihre Ressorts als Reaktion auf die Militäroperation des Landes ergriffen.

Wenn nötig, könnten weitere Sanktionen verhängt werden. Die US-Sanktionen haben zur Folge, dass mögliches Vermögen der sanktionierten Personen in den USA eingefroren wird und keine Geschäfte mehr mit ihnen gemacht werden dürfen.

Die Vereinigten Staaten machten die türkische Regierung verantwortlich für die "eskalierende Gewalt" durch türkische Kräfte, die Gefährdung unschuldiger Zivilisten und die Destabilisierung der Region, erklärte Finanzminister Steven Mnuchin.

USA stoppen Handelsabkommen mit USA

Zuvor hatte Trump angekündigt, dass Gespräche mit der Türkei über ein Handelsabkommen im Volumen von 100 Milliarden Dollar gestoppt und Zölle auf türkischen Stahl auf 50 Prozent angehoben würden. Trump hatte die Zölle auf Stahlimporte aus der Türkei im August vergangenen Jahres auf 50 Prozent verdoppelt.

Dem obersten Republikaner im Außenpolitischen Ausschuss des US-Repräsentantenhauses sind die Wirtschaftssanktionen von gegen die Türkei nicht ausreichend. "Wir schätzen die geplanten Sanktionen der Regierung, aber sie gehen nicht weit genug, um die Türkei für ihre ungeheuerlichen Vergehen in Syrien zu bestrafen", erklärte das Büro des US-Abgeordneten Mike McCaul.

Kritiker aus demokratischen und republikanischen Reihen werfen Trump Schadensbegrenzung vor: Die Türkei startete am Mittwoch eine grenzüberschreitende militärische Operation nach Nordsyrien, nur wenige Tage nachdem Erdogan Trump mitgeteilt hatte, dass er einen seit langem geplanten Schritt gegen die kurdischen Verbündeten Amerikas in der Region vorantreiben wolle.

Trump kündigte daraufhin abrupt eine Verlegung von 50 amerikanischen Truppen aus dem Konfliktgebiet an, um sie aus der Gefahrenzone zu ziehen. Er wies Kritik zurück, dass dies die Kurden in Syrien erneut Verfolgung und militärischer Gewalt aussetzen würde. Der Abzug der US-Streitkräfte wurde als grünes Licht für den Einmarsch der Türkei in Syrien aufgefasst. Das Weiße Haus bestreitet dies.