HelloFresh versetzt Anleger in helle Freude

Essenlieferant HelloFresh schraubtdie Umsatzprognose in die Höhe. Die Aktie fliegt auf ein Rekordhoch.

Der Essenlieferant HelloFresh schraubt nach einem überraschend positiv ausgefallenen dritten Quartal seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr nach oben. Die Erlöse sollen 2019 währungsbereinigt um rund 31 bis 33 Prozent steigen, wie der Anbieter von "Kochboxen" mitteilte. Bisher war das deutsche Unternehmen von einem Plus zwischen 28 und 30 Prozent ausgegangen.

Im dritten Quartal dürfte der Umsatz bei 438 bis 441 Millionen Euro und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) zwischen 13,5 und 15,5 Millionen Euro liegen. Die endgültigen Quartalszahlen werden am 5. November veröffentlicht. Die Anleger sind schon jetzt aus dem Häuschen. Die Aktie des Unternehmens verteuerte sich am Dienstag zeitweise um 20 Prozent auf das Rekordhoch von 16,44 Euro, was den Börsewert auf 2,7 Milliarden Euro hob.

HelloFresh schreibt seit Jahren rote Zahlen. Im Vorjahr wurde bei Erlösen von 1,52 Milliarden Euro ein Verlust von 88 Millionen Euro eingefahren. Für heuer rechnen Analysten mit einem Verlust von rund 40 Millionen Euro.

