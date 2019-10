Messerattacken in Oberösterreich: Betreuer in akuter Lebensgefahr

Das Motiv für die Tat des Verdächtigen dürfte ein Streit um einen Job gewesen sein. Schon einige Monate zuvor war der Mann negativ aufgefallen.

Nach der Messerattacke auf einen Flüchtlingsbetreuer in einer Unterkunft am Montag in Wullowitz in Oberösterreich schwebte der 32-Jährige Dienstagmorgen in "akuter Lebensgefahr". Als Motiv des mutmaßlichen Täters, ein 33-jähriger Asylwerber, hat die Polizei "Differenzen bei der Vermittlung eines Arbeitsplatzes" mit dem Opfer angegeben.

Gegen 14.30 Uhr kam der Afghane, der mit seiner Lebensgefährtin und zwei Kindern in einer privaten Wohnung lebt, mit dem Fahrrad in die Asylunterkunft in Wullowitz. Dort geriet er mit einem Betreuer wegen eines Jobs in Streit. Laut Zeugen versuchte der 33-Jährige daraufhin dem 32-Jährigen die Kehle durchzuschneiden. Andere Asylwerber zerrten ihn vorerst von seinem Opfer weg. Der Angreifer konnte sich jedoch losreißen und stach dem Betreuer in die Brust.

Anschließend flüchtete er mit einem gestohlenen Fahrrad. Von den zu Hilfe eilenden Asylwerbern wurden ebenfalls mindestens zwei Personen verletzt. Der Betreuer wurde mit schwersten Verletzungen in die Linzer Uniklinik geflogen und dort notoperiert. Laut Auskunft des Klinikums bestand Dienstagfrüh "akute Lebensgefahr".

Landwirt tot gefunden

Zwei Stunden nach der Attacke fanden Polizisten in einer geöffneten Garage eines Bauernhofs unweit des Tatortes die Leiche eines 63-jährigen Mannes. Er war mit einem Messerstich in die Brust getötet worden, so die Polizei. Wie sich herausstellte, fehlte das Auto des Landwirts. Beim Haus wurde ein Fahrrad mit Blutspuren gefunden. Daher gingen die Beamten davon aus, dass der Verdächtige mit dem Pkw seine Flucht fortgesetzt hatte. Nach stundenlanger Fahndung wurde der Afghane schließlich in dem Auto im Stadtgebiet von Linz gesichtet und um 21.42 Uhr festgenommen. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert und soll am Dienstag einvernommen werden. Bei einer ersten kurzen Befragung unmittelbar nach der Verhaftung habe er sich zu den Vorwürfen nicht geäußert, vermeldete ein Polizeisprecher.

Rennfahrt bei Führerscheinprüfung

Der Verdächtige war, wie der Bürgermeister von Leopoldschlag Hubert Koller (ÖVP) im Interview mit dem ORF sagte, seit 2015 in dem Heim untergebracht gewesen. Die letzten eineinhalb Jahre bewohnte er mit seiner Familie eine Wohnung in Leopoldschlag. Der Mann, der laut Koller einige Zeit sogar bei der Gemeinde gearbeitet hatte, war schon einmal negativ aufgefallen. Bei seiner Führerscheinprüfung hatte der Afghane offenbar überreagiert. Er war mit dem Auto über den Übungsplatz gerast, mit quietschenden Reifen durch den Prüfungsparcours gedriftet und hatte schlussendlich das Auto demoliert.

