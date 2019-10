Messerattacken in Oberösterreich: Bürgermeister will Heim schließen

Der attackierte Betreuer schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Das Motiv für die Tat des Verdächtigen dürfte ein Streit um einen Job gewesen sein. Schon einige Monate zuvor war der Mann negativ aufgefallen.

Nach der Messerattacke in einem Asylwerberheim in Wullowitz in Oberösterreich am Montag hat Bürgermeister Hubert Koller (ÖVP) am Dienstag die Schließung der Unterkunft gefordert. Darin sehe er die einzige Möglichkeit, dass in dem Ortsteil von Leopoldschlag wieder "Ruhe einkehrt und die Sicherheit hergestellt" werde.

Derzeit seien in dem Heim 20 Flüchtlinge untergebracht, in dem Ortsteil leben 60 Einwohner, schilderte der Bürgermeister. Das Haus direkt an der tschechischen Grenze hält er auch deshalb nicht für ideal, da es nur eine schlechte Anbindung an den öffentlichen Verkehr gebe. An Wochenenden gebe es überhaupt keine Busverbindung. Sein Wunsch nach Schließung der Unterkunft habe er bereits dem Betreiber, dem Roten Kreuz, sowie Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grüne) mitgeteilt. Eine erste Unterredung soll es Dienstagnachmittag geben.

Betreuer in Lebensgefahr

Der 32-Jährige Flüchtlingsbetreuer, der von dem verdächtigen Afghanen angegriffen worden sein soll, schwebte Dienstagmorgen in "akuter Lebensgefahr". Der Betreuer warm am Montag mit schwersten Verletzungen in die Linzer Uniklinik geflogen und dort notoperiert worden.

Als Motiv des mutmaßlichen Täters, ein 33-jähriger Asylwerber, hat die Polizei "Differenzen bei der Vermittlung eines Arbeitsplatzes" mit dem Opfer angegeben. Gegen 14.30 Uhr kam der Afghane, der mit seiner Lebensgefährtin und zwei kleinen Kindern in einer privaten Wohnung lebt, mit dem Fahrrad in die Asylunterkunft in Wullowitz. Dort geriet er mit einem Betreuer wegen eines Jobs in Streit. Laut Zeugen versuchte der 33-Jährige daraufhin dem 32-Jährigen die Kehle durchzuschneiden. Andere Asylwerber zerrten ihn vorerst von seinem Opfer weg. Der Angreifer konnte sich jedoch losreißen und stach dem Betreuer in die Brust. Anschließend flüchtete er mit einem gestohlenen Fahrrad. Von den zu Hilfe eilenden Asylwerbern wurden ebenfalls mindestens zwei Personen verletzt.

Landwirt tot gefunden

Zwei Stunden nach der Attacke fanden Polizisten in einer geöffneten Garage eines Bauernhofs unweit des Tatortes die Leiche eines 63-jährigen Mannes. Er war mit einem Messerstich in die Brust getötet worden, so die Polizei. Wie sich herausstellte, fehlte das Auto des Landwirts. Beim Haus wurde ein Fahrrad mit Blutspuren gefunden. Daher gingen die Beamten davon aus, dass der Verdächtige mit dem Pkw seine Flucht fortgesetzt hatte. Nach stundenlanger Fahndung wurde der Afghane schließlich in dem Auto im Stadtgebiet von Linz gesichtet und um 21.42 Uhr festgenommen. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert und soll am Dienstag einvernommen werden. Bei einer ersten kurzen Befragung unmittelbar nach der Verhaftung habe er sich zu den Vorwürfen nicht geäußert, vermeldete ein Polizeisprecher.

Rennfahrt bei Führerscheinprüfung

Der Verdächtige war, wie Bürgermeister Koller im Interview mit dem ORF sagte, seit 2015 in dem Heim untergebracht gewesen. Die letzten eineinhalb Jahre bewohnte er mit seiner Familie eine Wohnung in Leopoldschlag. Der Mann, der laut Koller einige Zeit sogar bei der Gemeinde gearbeitet hatte, war schon einmal negativ aufgefallen. Bei seiner Führerscheinprüfung hatte der Afghane offenbar überreagiert. Er war mit dem Auto über den Übungsplatz gerast, mit quietschenden Reifen durch den Prüfungsparcours gedriftet und hatte schlussendlich das Auto demoliert.

Stelzer: Flüchtlinge nicht pauschal verurteilen

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hat inzwischen noch für diese Woche die Einberufung des Landessicherheitsrats angekündigt. Sein blauer Stellvertreter Manfred Haimbuchner hatte dies bereits Montagabend gefordert.

Stelzer meinte, er sei "zornig und erschüttert, weil ein Mann, dem unser Land Schutz und Sicherheit bietet, so etwas Bestialisches verbrochen haben soll". Im Zuge des Asylverfahrens gegen den verdächtigen Afghanen erhoffe sich Stelzer die "zweitinstanzliche Entscheidung beim Bundesverwaltungsgericht aufgrund von 'Gefahr im Verzug' vorzuziehen". Dennoch appellierte an "uns als Gesellschaft, Flüchtlinge nicht pauschal und undifferenziert zu verdächtigen oder gar zu verurteilen". Haimbuchner wünschte sich, dass "die seit Jahren stattfindenden Messerattacken und die Gewalt gegenüber der heimischen Bevölkerung ein Ende finden muss".

SPÖ-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer zeige sich ebenfalls tief betroffen über die Tat. "Wir sind erleichtert, dass der Täter gefasst wurde. Der Dank dafür gebührt der Polizei", meinte er in einer Presseaussendung.

