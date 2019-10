Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Das Hauptaugenmerk liegt heute auf der Türkei. Der US-Präsident hat Sanktionen gegen das Land verhängt und fordert einen sofortigen Waffenstillstand (mehr dazu). Indes haben die türkischen Fußballer mit neuerlichen Salut-Grüßen an die Frontsoldaten in Nordsyrien für einen Skandalabend in der EM-Qualifikation gesorgt. Somit drohen der Türkei auch auf sportlicher Ebene Sanktionen, sogar das Champions-League-Finale 2020 in Istanbul wird in Frage gestellt (mehr dazu).

Außerdem steht der Tag ganz im Zeichen der Literatur: Beim renommierten Booker-Preis überging die Jury am Montagabend die Regeln und verkündete zwei Preisträgerinnen - ein Schritt der eigentlich beim Literaturnobelpreis erwartet worden war. Apropos Literaturnobelpreis: Der diesjährige österreichische Gewinner Peter Handke wird vom frisch gekürten Träger des Deutschen Buchpreises Saša Stanišić ("Preis für eine sachte Spurensuche") heftig attackiert. Und heute feiert Michael Köhlmeier seinen 70. Geburtstag, weshalb Samir H. Köck mit ihm gesprochen hat [premium] - allerdings nicht über Literatur, sondern Musik.

Das Wichtigste im Überblick

Brexit-Einigung? EU-Unterhändler Michel Barnier gibt sich optimistisch, dass es noch eine Lösung im Streit um die innerirische Grenze geben kann. Mehr dazu.

NGOs klagen Regierung: Greenpeace und Ökobüro wollen Sofortmaßnahmen einklagen, damit Österreich die 2017 überschrittenen Treibhausgasemissionen senkt. Mehr dazu.

Gefasst: Nach Messerattacken konnte in Oberösterreich nach einer Großfahndung der Polizei ein gebürtiger Afghane gefasst werden. Zuvor hatte er einen Mann getötet, ein weiterer schwebt in Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Mehr dazu.

Aus unserem Magazin

Warum der IS wieder erstarken könnte: Die Terrormiliz gilt zumindest territorial als besiegt, doch die türkische Offensive in Syrien könnte ihr einen Aufwind bescheren. Gefahr droht nicht nur von Schläferzellen, sondern auch von den Zehntausenden Gefangenen in kurdischen Gebieten. Martin Gehlen und Duygu Özkan analysieren die Situation. [premium]

Die schwarz-grüne Westachse als Lehrmeister: Die Landeshauptleute von Vorarlberg, Tirol und Salzburg arbeiten im Land mit den Grünen zusammen. Sie sehen diese Westachse nach der Landtagswahl in Vorarlberg gestärkt, schreibt Julia Neuhauser. Mehr dazu. [premium]

Bahnticket statt Dienstauto: Will Österreich seine Emissionen im Verkehrsbereich senken, muss es bei den Firmen ansetzen. Die Finanzbranche geht als Vorbild voran, loben Umweltschützer. Mehr dazu. [premium]

Diskussionsstoff

Mehrere Stunden war das Telefonnetz von A1 am Montag österreichweit tot. Es gebe banalere Gründe nachzudenken, wie ein derartiger Notfall verhindert und wie auf ihn besser regiert werden kann. Dennoch stellt sich Dietmar Neuwirth die Frage: Wer braucht heute noch ein Festnetz? Diskutieren Sie mit!