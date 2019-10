Otto-Wagner-Areal: Start für 120 Wohneinheiten

Unter dem Motto „Fair Living“ errichtet Gesiba 120 leistbare Wohnungen - und 222 neue Bäume.

Nach der ersten Etappe der Neu- und Nachnutzung der Gründe im östlichen Bereich des Otto-Wagner-Arealserrichtet errichtet die Gesiba nun unter dem Motto „Fair Living" 120 leistbare Wohneinheiten. 25 Prozent der Wohnungen sind dem betreuten Wohnen in Kooperation mit dem Fonds Soziales Wien gewidmet. Damit können Menschen in einer Grün-Oase gemeinschaftlich mit individueller Betreuung und umfassendem Service wohnen. Zudem gibt es eine Kooperation mit dem Verein „E-Motion“ und der Kinderkrebshilfe bezüglich Therapiezentrum und Wohnversorgung der betroffenen Familien.

222 neue Bäume

Um das Gelände für den Bau vorzubereiten sollen 92 Bäume entfernt werden. Das seien zum Großteil Nadelbäume wie Schwarzkiefern und Rotfichten, die „ohnehin in den kommenden Jahren aus Sicherheits- und ökostatischen Gründen hätten gefällt werden müssen“, so Ewald Kirschner, Generaldirektor der Gesiba. „Im Gegenzug pflanzen wir fast das Dreifache, nämlich 222 Bäume neu an und sichern damit ein Ökoklima für die kommenden Jahrzehnte. Dabei orientieren wir uns an den strengen Auflagen und Anordnungen des Magistrats, der zudem einen externen Experten hinzuzieht, der die Umsetzung begleitet.“