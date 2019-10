Neue EU-Kandidaten? Entscheidung soll pro Land fallen

Über eine mögliche Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Albanien und Nordmazedonien soll getrennt entscheiden werden.

Nach einer ersten Besprechungsrunde beim EU-Ministerrat hat der finnische Vorsitz eine Trennung der Entscheidungen über die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Albanien und Nordmazedonien vorgeschlagen. Ein Text für entsprechende Schlussfolgerungen sei in Vorbereitung, verlautete am Dienstag aus Ratskreisen in Luxemburg.

Die Europaminister sollen am Dienstag über den Start von EU-Beitrittsgesprächen mit den Westbalkanstaaten Albanien und Nordmazedonien entscheiden. Während Frankreich Widerstand gegen die Aufnahme der Verhandlungen mit beiden Ländern angekündigt hat, haben andere Länder wie die Niederlande, Spanien und Dänemark vor allem gegenüber Albanien Vorbehalte geäußert. Beschlüsse der EU über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen müssen einstimmig fallen.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel will auf die Eröffnung von EU-Beitrittsgesprächen mit beiden Ländern bestehen. Merkel werde das Thema am Mittwoch in ihrem Gespräch mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei den deutsch-französischen Ministerratstreffen ansprechen, kündigte ein Regierungsvertreter in Berlin an.

Die EU-Kommission hatte Albanien und Nordmazedonien bereits im vergangenen Jahr bescheinigt, alle dafür notwendigen Reformen umgesetzt zu haben. Nordmazedoniens Präsident Stevo Pendarovski appellierte im „Presse"-Interview daher an die EU, seinem Land eine Chance zu geben und endlich eine Entscheidung zu treffen. Die Mitgliedstaaten haben ihre Entscheidung über die Aufnahme der Beitrittsgespräche wegen des Widerstands einzelner Länder bereits zweimal verschoben.

Albaniens steiniger Weg der Demokratisierung und EU-Annäherung In Albanien geschah die Wende nicht wie in den anderen kommunistischen Staaten Europas schon 1989. Erst Ende 1990, Anfang 1991 gingen die Massen auf die Straße. Der Sturz des stalinistischen Regimes, an dessen Spitze vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zu seinem Tod 1985 Enver Hoxha gestanden hatte, wurde von einer Massenflucht begleitet. Das Land war jahrzehntelang total abgeschottet und völlig verarmt. Der Weg in die Demokratie war steinig. Bis heute ist das Klima zwischen der jeweiligen Regierung und der Opposition vergiftet. Immer wieder kommt es zum Boykott der Parlamentsarbeit, und die politische Auseinandersetzung verlagert sich auf die Straße und wird gewaltsam. Zudem ist Korruption der untersten bis zur höchsten staatlichen Ebene nach wie vor weit verbreitet.

Namensstreit mit Griechenland hemmte Nordmazedoniens Kurs Richtung Nordmazedonien (vormals Mazedonien) war in den 1990er Jahren das einzige Teilgebiet, das ohne Krieg von Jugoslawien loskam. Trotz eines bewaffneten Konflikts mit der albanischen Volksgruppe im Land und der Tatsache, dass Mazedonien zu den ärmsten Regionen Jugoslawiens gehörte, gelang unbelastet von Kriegsschäden und -verbrechen ein früher Start auf der Bahn Richtung EU. Der Weg dorthin wurde aber bald von Griechenland blockiert. Grund war der Streit mit dem Nachbarn um den Staatsnamen, der schließlich heuer zur Umbenennung in Nordmazedonien führte. Andere Staaten der Region wie Serbien oder Montenegro hatten das Land bis dahin bei der EU-Integration überholt.

