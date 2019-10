Facebooks Pläne für eine Währung der Konzerne

Facebook will nun auch eine neue digitale Währung einführen. Aber welche Probleme sollen damit eigentlich gelöst werden?

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare"

Facebook macht Ernst: Seit der Ankündigung, eine neue globale digitale Währung einführen zu wollen, gehen die Wogen in Politik und Finanzwelt hoch. Nicht ohne Grund verweist das Unternehmen mit dem Namen Libra zurück auf Rom mit seiner Gewichtseinheit „Libra“ – und auf einen sehr weit gespannten historischen Zusammenhang: Der digitale Tsunami macht nun also auch vor Währungssystemen nicht halt.

Wohin die Reise gehen könnte, kann man in China sehen. Wer dort Einkäufe, Restaurantbesuche oder die Taxifahrt noch mit Bargeld oder Kreditkarte bezahlt, ist digitaler Analphabet. Stattdessen nutzen mehr als eine Milliarde Zeitgenossen WeChat Pay und Alipay als mobile Zahlungsmethoden. So kontrollieren die beiden gigantischen Tech-Konzerne Tencent und Alibaba mittlerweile über 90 Prozent des chinesischen mobilen Zahlungsmarkts mit einem jährlichen Transaktionsvolumen von mehr als 40 Billionen US-Dollar und über 60 Milliarden Finanztransaktionen in Fiat-Währungen wie dem chinesischen Yuan.

Der westlichen Welt bleibt angesichts dieser Aufholjagd im Bereich Finanztechnologie nur ungläubiges Staunen, trotz Bitcoin und Co. mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 200 Milliarden Dollar und der dadurch geschaffenen Möglichkeit, auch Vermögenswerte außerhalb von Fiat-Währungen abzubilden. Höchste Zeit also, dachte sich ein breit aufgestelltes Konsortium aus Finanz- und Tech-Konzernen mit mehreren Milliarden Nutzern, ein globales Zahlungssystem und eine globale, rein digitale Währung einzuführen.

Doch dabei stellt sich eine simple Frage: Welche Probleme sollen durch Libra eigentlich gelöst werden? Werfen wir hierzu einen Blick auf Idee und Entwicklung von Bitcoin. Diese Währung geht zurück auf die Vision eines bis heute unbekannten Akteurs, der unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto ein neues Geld- bzw. Währungssystem konzipierte, das direkte elektronische Zahlungen ermöglichen sollte, ohne dabei auf die Dienste etablierter Finanzinstitutionen vertrauen zu müssen. Die durchaus berechtigten Erwartungen an eine kostengünstigere und effizientere globale Infrastruktur für Finanztransaktionen waren hoch und wurden durch exorbitante Kurssprünge und den Glauben an die dahinterstehende Blockchain-Technologie als Lösung für alle ungelösten (und vielleicht auch gar nicht lösbaren) IKT-Probleme noch weiter befeuert. Effizienz, Dezentralität und „programmiertes Vertrauen“ gegenüber unbekannten Dritten gelten bis heute als Hauptargumente für den Einsatz von Blockchains. Libra als Anwendungsfall verspricht schnelle und einfache Zahlungsströme, über Grenzen hinweg. Libra will auch Zahlungsmittel und nicht Spekulationsobjekt sein.

Zehn Jahre nach Nakamotos Text können wir einzelne Bausteine der ursprünglichen Bitcoin-Vision etwas besser in die Realität einordnen. Wir wissen, dass die meisten Kryptowährungen nicht anonym sind, sondern bestenfalls als pseudonym einzustufen wären. Außerdem bleiben Kryptowährungen nicht vor den digitaltypischen Zentralisierungsprozessen verschont, wie wir sie schon von Onlinehandel, Videostreaming oder Social Media kennen; insbesondere werden zentrale Funktionen wie die Schaffung neuer Währungseinheiten oder der Wechsel zwischen Fiat- und Kryptowährungen bereits heute von nur wenigen Akteuren kontrolliert. Aber auch die technische Basis von Kryptowährungen ist in Teilen viel weniger ausgereift als weithin suggeriert. So scheitert etwa der Einsatz der Blockchain-Technologie in verteilten Umgebungen an ganz grundlegenden technischen und konzeptionellen Problemen. Die Bitcoin-Blockchain könnte mit ca. zehn möglichen Transaktionen pro Sekunde niemals an die globale Transaktionskapazität von Visa mit mehr als 60.000 Transaktionen pro Sekunde heranreichen. Selbst die Lösung des Vertrauensproblems ist nicht trivial, sobald nämlich nicht rein virtuelle Güter oder Werte abgebildet und transferiert werden, braucht man wieder eine vertrauenswürdige Schnittstelle zwischen virtueller und realer Welt – das Vertrauensproblem wird also nicht gelöst, sondern lediglich zu neuen Intermediären verschoben.

Bitcoin hat Ziel verfehlt

Außerdem lässt sich behaupten, dass Bitcoin sein ursprüngliches Ziel, nämlich direkte Zahlungen zu ermöglichen, verfehlt hat. Eine Studie der kanadischen Nationalbank zeigt, dass zumindest dort Bitcoins hauptsächlich für Investment- bzw. Spekulationszwecke gehalten werden. Auch den fahlen Beigeschmack, gern auch für nicht so ganz legale Zwecke verwendet zu werden, konnten Kryptowährungen noch nicht abschütteln. Aktuellen Schätzungen zufolge belaufen sich die direkten Kosten krimineller Aktivitäten mit Kryptowährungsbezug bisher auf ca. zwei Milliarden Dollar. Und schließlich ist da noch die Sache mit dem exorbitanten Energieverbrauch, da das Bitcoinsystem derzeit genauso viel verbraucht wie – Achtung! – ganz Österreich.

Wie kann Libra vor diesem Hintergrund ein globales Zahlungssystem und eine globale, rein digitale Währung einführen, ohne auf dieselben Probleme wie Bitcoin zu stoßen? Im ersten Schritt relativ einfach: durch Zentralisierung. Zunächst ist nämlich daran gedacht, nur Mitglieder der sogenannten Libra Association am Transaktionsnetzwerk teilnehmen zu lassen, die per se als vertrauenswürdig gelten können. Außerdem können durch den Einsatz einer dezentralen Datenbank zumindest 1000 Transaktionen pro Sekunde verarbeitet werden, ohne dabei auf rechen- und energieintensive Algorithmen wie bei Bitcoin zurückgreifen zu müssen. Längerfristig plant Libra zwar eine Öffnung für andere Teilnehmer; wie dies jedoch realisiert werden kann, ohne sich dabei dieselben Probleme einzufangen, ist unklar. Bis dahin ist Libra schlicht die Währung eines bzw. mehrerer großer, globaler Konzerne.

Durch diese Zentralisierung entstehen natürlich neue Probleme, vor allem im Datenschutz. Wenn die Transaktionen in der Regel personenbezogen sind, dann fallen sie zwar in den Anwendungsbereich datenschutzrechtlicher Normen, in Europa insbesondere der DSGVO, mit denen datenschutzrechtliche Fundamentalprinzipien wie Datenvermeidung, Zweckbindungsgrundsatz und Erfordernis einer Rechtsgrundlage verbunden sind. Diese sind jedoch nur schwer durchzusetzen, wenn es an dem zentralen Anknüpfungspunkt datenschutzrechtlicher Pflichten, dem datenschutzrechtlich Verantwortlichen, fehlt, weil schlichtweg nicht klar ist, wer über Zwecke und Mittel des Libra-Einsatzes entscheidet. An wen sollte sich der Betroffene denn wenden – an Facebook, Libra, den Zahlungsempfänger, die Bank, die in Fiat-Währungseinheiten wechselt, oder gleich an alle zusammen?

Gleichzeitig erleben wir mit Libra einen weiteren Schritt der Wertsteigerung von Nutzerdaten durch Verknüpfung. Kommt zu all dem, was Facebook ohnehin über uns weiß, noch das exakte Wissen hinzu, wie wir alles, was wir tun, bezahlen, wird das den Wert der Nutzerdaten für das Unternehmen – nicht aber für die Nutzer – noch weiter steigern. Das stößt auf nicht geringen Widerstand – insbesondere aus Kreisen der europäischen Währungspolitik.

Wo wird diese Reise enden? Kann und soll man Währungen wie Libra schlicht verbieten? Oder war der Ausstieg von PayPal aus dem Libra-Konsortium letzte Woche schon der Anfang vom Ende?

Die Autoren Univ.-Prof. Dr. Nikolaus Forgó, University of Vienna, Department of Innovation and Digitalisation in Law

Dr. Bernhard Haslhofer, AIT Austrian Institute of Technology, Center for Digital Safety and Security

Univ.-Prof. Dr. Peter Reichl, University of Vienna, Research Group Cooperative Systems, Faculty of Computer Science

Termin: Am Mittwoch findet dazu die Podiumsdiskussion „From Crypto- to Corporate Currencies“ statt. Uni Wien, Fakultät für Business, Economics and Statistics, Skylounge (12. Stock), Oskar-Morgenstern-Platz 1. Es gibt noch Restplätze.