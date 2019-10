„Sammler schieben den Tod hinaus"

Ist es besser, Dinge anzuhäufen oder loszuwerden? Um diese Frage kreist der französische Film "Der Flohmarkt von Madame Claire" mit Catherine Deneuve: "Die Presse" sprach mit der Regisseurin Julie Bertucelli.

Was hat Sie an der Geschichte von der Frau fasziniert, die zum Entsetzen ihrer Kinder beschließt, radikal auszumisten? Was fasziniert Sie überhaupt an alten Dingen?

Ich komme aus einer Sammlerfamilie, Ich suche die Seele der Menschen in ihren Schöpfungen. Deswegen hat es mich bewegt, dass ich dieses Buch verfilmen darf.

In den Dingen spiegelt sich das eigene Leben, in ihnen kristallisieren sich Spannungen, Menschen trösten sich damit, tun anderen weh damit ...



Geht es dabei vor allem um das Festhalten der Vergangenheit?

Auf jeden Fall. Die Dinge erzählen das Leben, das war, erlauben auch die Erinnerung - ich habe wenig Erinnerung und gerade deswegen umgebe ich mich mit Spuren der Vergangenheit. Ich denke, das ist sicher auch eine Neurose, so vieles anzuhäufen.



Heute tendiert man doch eher zum Gegenteil.



Sicher braucht man die Leere, die Tabula rasa, um zum Beispiel Buddhist zu sein, aber ich bin gerne im Gleichgewicht zwischen beiden. Ich denke, das hat auch mit der Angst vor dem Tod zu tun. Man sagt ja, dass die Sammler den Tod hinausschieben, weil sie immer noch etwas haben, das sie ihrer Sammlung hinzufügen wollen. Und wenn alles fertig ist, sind sie sehr deprimiert und fangen sofort eine neue Sammlung an. Es heißt auch, etwas von der Vergangenheit zu behalten, von früheren Leben, die nicht unsere sind.



Teilt Catherine Deneuve diese Lust am Sammeln, am Anhäufen alter Dinge?

Ja! Sie geht gern am Sonntag auf Flohmärkte und sammelt auch viel. Sie liebt besondere Dinge, auch solche, die sie an ihre Kindheit erinnern.



Der Umgang mit Dingen, wie hier einem alten Ring, werden auch zu Symbolen für die Akzeptanz oder Ablehnung von Vergangenheit …

Wenn man sich um einen alten Tisch streitet bei Erbstreitigkeiten, geht es meist um viel mehr, man lädt die Dinge auf.



War es nicht schwierig, in Bildern von der Geschichte der Dinge gegenwärtig zu machen? Die Literatur kann so vieles dazuerzählen - wie haben Sie das im Film kompensiert?

Wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh, die Literatur hat so viele Möglichkeiten, kann so vieles rund um die Dinge erzählen. Es war also wirklich schwierig. Auf der anderen Seite kann ein Bild ein Ding zeigen, man sieht und die Materie erzählt schon viel über sich, dass sie alt ist, eine Geschichte hat … Ich wollte

Ja, und ich bin so froh, dass ihr der Film sehr gefallen hat. Das war nicht selbstverständlich, ich hatte doch einiges geändert. Es gibt Dinge, die man im Buch akzeptiert, aber im Film einfach nicht stimmig finden kann - zum Beispiel dass die Figuren sich wegen dieses Rings anschreien. Ich dachte mir, Auch das ist die Stärke eines Romans - er kann oft Unwahrscheinliches glaubhaft machen.



Sie gehören als Anhäuferin von Dingen einer heute selten gewordenen Spezies an, in Mode ist heute eine neue Kahlheit, man versucht, sich von alten Dingen zu befreien, möglichst “pur” mit wenigen selbstgewählten Dingen zu leben, als ob es kein Gestern gäbe …

Ja, ich kenne diesen Trend, ich kenne Leute, die kühle, kahle Wohnungen, als gäbe es keine Vergangenheit, keine Kultur des Vergangenen, und die haben sich dann erst recht mit alten Dingen umgeben. Heute schrecklichen Konsum, man kauft lieber selbst, obwohl es so viel wunderbares Altes gibt. Ich bin für die Nutzung des Alten auch aus Umweltgründen und um des Menschlichen willen. Es gibt schon so vieles! Man soll das wieder herrichten. Die Erinnerung braucht Anker.



Können die Dinge nicht auch lähmen?

Man muss eben ein Gleichgewicht finden. Es gibt ja jetzt dieses schwedische Buch “Frau Magnussons Kunst, die letzten Dinge des Lebens zu ordnen”. Es ist schon ok, am Ende des Lebens ein bisschen Ordnung zu machen. Aber zugleich habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Beschäftigung mit den Dingen eines Verstorbenen mir immer wichtig war, dass es auch eine Trauerarbeit ist. Deswegen hasse ich auch die Feuerbestattung. Ich bin für das langsame Verschwinden, ich mag lieber die Vorstellung, dass sich der Körper im Grab langsam auflöst.

Haben Sie bei der Besetzung der Hauptrolle gleich an Deneuve gedacht?

Sie akzeptiert die Diskussion, sie hat so viel Intelligenz und sie ist ein richtiger Filmpartner, sie hat gesagt, wie sie über alles Mögliche denkt. Sie ist auch unvorhersehbar, bringt immer neue überraschende Details in die Szenen. und sie akzeptiert Einwände, auch wenns nicht immer leicht ist - aber wenn sie findet, dass es berechtigt ist, ist sie auch bereit, etwas anzunehmen.