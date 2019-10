Nishikori und Kyrgios sagen Wien-Start ab

Der Japaner Nishikori und der Australier Kyrgios haben ihr Antreten bei den nächste Woche stattfindenden Erste Bank Open in Wien verletzungsbedingt abgesagt.

Schlechte Nachrichten für die Turnier-Veranstalter der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle. Gleich zwei Tennis-Stars sagten am Dienstag ab. Nach Kei Nishikori hat auch Nick Kyrgios verletzungsbedingt seine Teilnahme zurückgezoen.

Den Australier plagt seit dem Laver Cup Mitte September eine Schulterverletzung. Turnierdirektor Herwig Straka wurde vom Management des 24-Jährigen informiert, dass Kyrgios zwar schon mit leichtem Schlagtraining begonnen habe, aber noch nicht aufschlagen könne und daher auch noch weit davon entfernt sei, wettkampfmäßig Tennis zu spielen.

Den Weltranglistenneunten Nishikori plagen seit einigen Wochen Schmerzen im rechten Ellbogen, im Vorjahr hatte Nishikori in Wien das Finale erreicht. Für Nishikori rückt der US-Amerikaner Sam Querrey ins Hauptfeld, das am Montag beginnt. Querrey besiegte am Dienstag den Österreicher Dannis Novak in der ersten Runde des Turniers in Stockholm.

"Manchmal gibt es solche Tage, in denen für einen Turnierveranstalter nicht wirklich viel zusammenläuft. Wir bleiben aber dennoch positiv, da die Besetzung der Erste Bank Open trotz der beiden Ausfälle nach wie vor extrem stark ist und ein hochklassiges Turnier verspricht", betonte Straka. Kyrgios wird im Hauptfeld durch den Italiener Lorenzo Sonego ersetzt, der in diesem Jahr beim Rasenturnier in Antalya seinen ersten ATP-Titel geholt hat.