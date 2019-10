Herber Rückschlag für Ankara, aber kein k. o.

(c) REUTERS (Leah Millis)

Die Trump-Regierung hebt Strafzölle von bis zu 50 Prozent auf türkische Exporte ein − der große Crash blieb aus. Die Türkei hatte härtere Strafmaßnahmen erwartet. Die Börse reagierte verhalten, die türkische Lira legte sogar an Wert zu. Der Standort ist für Investoren aber weiter riskant.

Istanbul. Es hätte schlimmer kommen können für die türkische Wirtschaft. Seit Tagen hatte US-Präsident Donald Trump immer wieder mit Sanktionen gegen die Türkei gedroht, um das Land für den Syrien-Einmarsch zu bestrafen. Trump sprach sogar von „Vernichtung“ der türkischen Volkswirtschaft. Als Washington dann in der Nacht zum Dienstag das Sanktionspaket verkündete, reagierten die Märkte in der Türkei geradezu erleichtert. Vor allem die Tatsache, dass die Strafmaßnahmen nicht die türkischen Banken berühren, ließ Anleger am Bosporus aufatmen. Mittelfristig dürfte das Signal von Trumps Sanktionen jedoch seine Wirkung entfalten. Die Türkei ist als Investitionsstandort noch riskanter geworden.