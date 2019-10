Zwei Ohrfeigen für die Nobelpreis-Jury

Der Deutsche Buchpreis ging mit Saša Stanišić an einen dezidierten Handke-Kritiker – und der Booker-Preis mit Margaret Atwood und Bernardine Evaristo gleich an zwei Frauen. Wollte da jemand dem Nobelpreiskomitee etwas ausrichten?

Auffällig ist das schon: Da erwartete die gesamte literarische Welt, dass heuer gleich zwei Frauen mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet würden, als Statement einer erneuerten und verjüngten Jury, und wurde zumindest zum Teil enttäuscht, weil das Komitee nicht nur Olga Tokarczuk für preiswürdig befand, sondern eben auch Peter Handke, einen „alten weißen Mann“. Und dann setzen sich die Juroren des Booker Prize zusammen und beschließen, sämtliche Regeln zu brechen und gleich zwei Frauen auszuzeichnen. Wiederholt hatte die literarische Leiterin der Foundation darauf hingewiesen, dass der Preis nun einmal nicht gesplittet werden dürfe, umsonst: Die Auszeichnung ging in der Nacht auf Dienstag ex aequo an Bernardine Evaristo, Britin mit nigerianischen Wurzeln, und an Margaret Atwood, die zur Verleihung übrigens einen Anstecker von Extinction Rebellion trug: Die Klimaschutzbewegung geht, was die Wahl der Mittel und auch ihre Forderungen betrifft, weit über Fridays for Future hinaus.