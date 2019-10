EU-Erweiterung: Macron auf Egotour

Gegen Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien stemmt sich nur mehr Paris. Das liegt an Präsident Macrons innenpolitischen Sorgen und Frankreichs Gefühl des Machtverlusts.

Brüssel. „Ihr Land hat alles getan, was die EU von Ihnen erwartet hat“, versicherte EU-Ratspräsident Donald Tusk dem nordmazedonischen Regierungschef, Zoran Zaev, am Dienstag in Skopje. „Europa wird nur dann eine starke globale Macht sein, wenn wir die Arbeit vollenden, unseren eigenen Kontinent zu stabilisieren und Krieg bei uns unmöglich zu machen. Und um das zu tun, müssen wir die Balkanstaaten in die EU bringen“, sprach fast zeitgleich Federica Mogherini, die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, in einer Rede an der Universität Oxford.