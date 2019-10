Die Zickzack-Diplomatie der USA

Einmal sagt er so, ein anderes Mal so: Donald Trump verwirrt im Syrien-Krieg Freund wie Feind. Bisher profitieren davon vor allem die Gegner der USA.

US-Präsident Trump gibt nicht nur den Alliierten Rätsel auf, sondern auch seinen Parteifreunden.

New York. Vor zehn Tagen hatte Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan per Telefon de facto grünes Licht für eine Offensive in Syrien gegeben. Nun erließ der US-Präsident Sanktionen gegen die Türkei für ebendiesen Einmarsch. Das Weiße Haus fordert Erdoğan zu einem „sofortigen Waffenstillstand“ auf und will Vizepräsident Mike Pence nach Ankara schicken, um zwischen den Konfliktparteien in Nordsyrien zu vermitteln.