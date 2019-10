Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Brexit-Deal in „greifbarer Nähe“: EU und Großbritannien haben in der Nacht auf Mittwoch stundenlang um eine Einigung gerungen. Ein Abkommen scheint in greifbarer Nähe, noch wurde aber kein Durchbruch verkündet. Es heißt weiter: Warten.

Schotten planen neues Unabhängigkeitsreferendum: Für Regierungschefin Nicola Sturgeon steht es nach einem wahrscheinlichen Brexit Großbritanniens „außer Zweifel“, dass die Schotten 2020 die erneute Wahlmöglichkeit bekommen müssten. Die gesetzmäßigen Vorbereitungen wurden eingeleitet.

Budgetüberschuss, adieu: Nachdem 2018 das erste Mal seit längerem ein positives Saldo zu verzeichnen war und auch heuer noch ein Plus erwirtschaftet werden dürfte, erwartet der Finanzminister für kommendes Jahr wieder ein Defizit. Mehr dazu.

„Josef, der Österreicher“: Ein 58-jähriger Wiener hat gemeinsam mit sechs jungen Menschen neun Jahre lang in einem Keller eines Bauernhofes in den Niederlanden gehaust. Nun stellt sich die Frage: Welche Rolle spielte der Mann? Mehr dazu.