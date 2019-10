Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Noch verhandelt die ÖVP nicht einmal offiziell mit den Grünen (mehr über das Verhandlungsteam - [premium]) über eine mögliche Koalition, schon wird über (un)mögliche Ministerposten diskutiert. Eine Innenministerin Sigrid Maurer sei ausgeschlossen, hatte Altkanzler Kurz vor der Wahl gesagt, gestern legte FPÖ-Chef Norbert Hofer diesbezüglich nach. Maurer wirft daher Hofer und der FPÖ vor, „Hass zu bespielen“ (mehr dazu). Hofer selbst glaubt laut „ORF“-Report aber ohnehin nicht an Türkis-Grün und bringt seine Partei doch wieder halb zurück ins Koalitionsspiel (mehr dazu).

Doch Achtung, auch eine türkis-rote Variante ist immer noch denkbar. Die SPÖ hat ihr Team für entsprechende Sondierungen mit der ÖVP komplettiert: Neben Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures, FSG-Chef Rainer Wimmer und Klubvize Jörg Leichtfried wird nun auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ab Donnerstag verhandeln.

Das Wichtigste im Überblick

Gelingt heute der Durchbruch im Brexit-Streit? Zwei Wochen vor dem geplanten britischen EU-Austritt scheint eine Einigung immer noch möglich. Boris Johnson meine es ernst, sagt Österreichs Brexit-Delegierter Schusterschitz. Mehr dazu.

„Lasst mich in Frieden und stellt mir nicht solche Fragen“: Literaturnobelpreisträger Peter Handke besuchte am Dienstag seine Heimatstadt Griffen und fühlte sich von kritischen Journalistenfragen überrascht und geärgert. Er brach das Gespräch ab, ein geplanter Medientermin wurde ersatzlos abgesagt. Mehr dazu.

Welche Rolle spielte „Josef, der Österreicher“? Eine Gruppe Jugendlicher lebte in einem niederländischen Ort offenbar jahrelang in einem Keller ohne Außenkontakt, ehe einem heute 25-Jährigen die Flucht gelang. Am Dienstagabend wurde ein 58-jähriger Österreicher festgenommen. Mehr dazu.

Aus unserem Magazin

"Franz Fuchs wäre heute in der Gamer-Szene": Rechtsextreme einsame Wölfe treten im digitalen Zeitalter im Rudel auf, sagt Experte Florian Hartleb im Interview mit Jürgen Streihammer. Mit ihren Taten inspirieren sie sich gegenseitig. Doch die Behörden hätten diese Subkultur nicht ausreichend auf dem Schirm. Mehr dazu. [premium]

Dubiose Geschäfte über Wiener Bank: Die Privatbank Bank Winter soll in Geschäfte verwickelt sein, bei denen Gelder aus Russland im Kreis geschickt wurden. Das Verfahren zieht sich. Der Finanzplatz Wien gerät in Verruf, schreibt Kamil Kowalcze. Mehr dazu. [premium]

"Send me roses": Günter Mokesch, Austropopstar, Musicaldarsteller, Komponist, feiert Jubiläum in der Szene Wien. Der alte Egomane ist fast bescheiden geworden, meint Samir H. Köck. Mehr dazu. [premium]





Diskussionsstoff

Selten wird das so oft gebrauchte Schlagwort der „Parallelgesellschaft“ so greifbar wie beim Tag der Wiener Schulen. Julia Pühringer, Mutter von zwei Töchtern (im Patchwork insgesamt sogar fünf), hat dazu einen Gastkommentar geschrieben. Ihr Schluss: „Wir haben uns jedenfalls schon klar für die Schule entschieden, die nicht den besten Ruf genießt.“ Ist das eine gute Entscheidung? Diskutieren Sie mit!