Nach Google-Bildersuche: Gemälde um 1,3 Millionen versteigert

(c) Sotheby's

Knapp fünf Jahrzehnte blieb der Wert des Portraits und der Künstler im Verborgenen eines Wohnzimmers. Bei einer Auktion erzielten die Besitzer ein Vielfaches des geschätzten Werts für das Familienstück.

Jahrelang hing ein Gemälde im Haus der Familie Davis in Texas, USA. Das Bild wurde lange nur aus sentimentalen Gründen behalten, gehörte es doch der verstorbenen Mutter. Dass dieses Portrait eine viel größere Geschichte hat, finden die Besitzer erst über eine Google-Suche heraus. Nun wurde das Gemälde "Christine" am Dienstag in London für 1,3 Millionen Euro versteigert, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte.

Bei Christine handelt es sich um eine Friseurin mit westindischen Wurzeln. Sie und ihr britischer Mann lebten gemeinsam in Ghana, wo sie auch den Künstler Ben Enwonwu kennenlernten. Christines Mann schenkte ihr das Bild, das innerhalb einer Woche fertiggestellt wurde. Das 1971 fertiggestellte Portrait befand sich seitdem im Besitz der Familie.

Bei der Online-Suche nach dem Namen des Künstlers entdeckten sie den Schatz, der seit Jahrzehnten im Besitz der Familie ist. Auf 200.000 Dollar wurde das Werk zu Beginn geschätzt. Die Auktion übertraf die Erwartungen um ein Vielfaches.

Der 1994 verstorbene Enwonwu gilt als einer der wichtigsten Vertreter des afrikanischen Modernismus des 20. Jahrhunderts. Besonders bekannt ist ein Porträt der Prinzessin Adetutu "Tutu" Ademiluyi, das auch als "afrikanische Mona Lisa" bezeichnet wird.