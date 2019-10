ORF-"Report" und die neuen Sekten in der Parteilandschaft

Norbert Hofer warnt vor den Grünen als "Weltuntergangssekte", Werner Kogler sieht bei der ÖVP einen "sektenartigen Führerkult": Am Dienstag hörte man im "Report" wieder Deftiges.

Ohne betont freundlichem Lächeln sieht man Norbert Hofer selten. Am Dienstagabend saß der FPÖ-Chef allerdings mit einem Ausdruck, der zwischen neutral und durchwegs genervt pendelte, im "Report"-Studio. Es gibt wohl Schöneres, als das Erbe von Heinz-Christian Strache und seiner Frau Philippa zu verwalten. Zu erklären, dass man nicht weiß, was sie tun wird. Zuzugeben, dass es nicht besonders klug war, wie man sich verhalten hat. Die Defensive war aber nie so sehr die Sache der FPÖ, und so dauerte es im TV-Interview natürlich nicht lange, bis Hofer zum Gegenangriff überging. Mit einer Spitze gegen den ORF (beim Gehältervergleich von ORF-General Wrabetz gegen Philippa Strache sollte diese wohl noch bescheiden wirken) und einer Formulierung, die wohl zum neuen blauen Slogan wird: Der Weltuntergangssekte.