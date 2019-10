Wie Türkis-Grün funktionieren könnte

Schon nächste Woche könnten ÖVP und Grüne ihre Gespräche intensivieren. Kurz und Kogler wollen es ernsthaft miteinander versuchen. Knackpunkt ist die Migration.

Der Form und auch der Höflichkeit halber wird Sebastian Kurz am Donnerstag mit der SPÖ und am Freitagnachmittag mit den Neos verhandeln. Das vielversprechendste Gespräch findet aber dazwischen statt, am Freitagvormittag, und zwar mit den Grünen.



Denn Sebastian Kurz und Werner Kogler wollen es ernsthaft miteinander versuchen. Was noch lang nicht heißt, dass am Ende auch eine Koalition herauskommt. Es gab informelle Vier-Augen-Gespräche, dazwischen hat man telefoniert. Kogler habe einen „erstaunlich guten Eindruck“ bei Kurz hinterlassen, heißt es aus der ÖVP. Der Grünen-Chef sei „authentisch und geradeaus“, also jemand, mit dem man eine Vertrauensbasis aufbauen könne.