Wo ein Österreicher ist, glaubt man den Keller nicht weit

Der Bauernhof in Ruinerwold

Ein Wiener sperrt eine holländische Familie auf einem Bauernhof ein. Oberirdisch, nicht im Keller. Aber dieser Irrtum war nicht verwunderlich.

Fast hätten wir es schon wieder getan. Einmal mehr stellte die Welt teils entsetzt, teils gehässig fest: Diese abgründigen Österreicher haben es mit den Kellern. Erst die Montagegrube unter einer Garage in Strasshof, dann der unterirdische Horror von Amstetten, und nun angeblich das Souterrain einer Farm, mit einem Wegsperrer, der zu allem Überfluss wieder Josef heißt und schon deshalb als Österreicher heraussticht, weil er von lauter harmlosen Holländern umgeben ist. Aber dann winkte die niederländische Polizei Mittwoch Nachmittag ab: Der Wiener hielt die Familie oberirdisch fest. Dass die Keller-Falschmeldung auf so fruchtbaren Boden fiel, muss uns freilich zu denken geben. Typisch österreichisch eben, hätte es sehr bald geheißen, so wie die unbewältigte NS-Vergangenheit, samt Wegschauen, Todschweigen und Verdrängen.