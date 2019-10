Wofür London noch mehr Zeit braucht

Selbst bei einer Einigung auf einen Brexit-Deal wird es kaum zu einer raschen Zustimmung im britischen Unterhaus kommen. Das letzte Mal dauerte es drei Monate, bis der Text geprüft war.

London. Je näher die Brexit-Verhandlungen zwischen der Londoner Regierung und dem EU-Verhandlerteam an das unausweichlichen Ende rücken, desto mehr achteten beide Seiten auf die Stimmung. „Wir befinden uns jetzt im Bereich des totalen Spins“, sagte die Verfassungsexpertin Meg Russell am Mittwoch in London. Ziel beider Seiten sei es nicht nur, die andere Seite zu beeinflussen, sondern auch, die Erwartungen des eigenen Lagers zu steuern und zu kontrollieren.