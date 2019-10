Mit Gryphius in die Hölle, mit Hölderlin in Irrgärten

„Visionen“ im Konzerthaus: die Company of Music mit zeitgenössischen A-cappella-Stücken.

Mit dem Programm „Visionen“ begann die Company of Music unter Johannes Hiemetsberger ihren neuen Konzerthaus-Zyklus – und erneut bewies das Ensemble dabei, dass es keinerlei Herausforderungen in der zeitgenössischen A-cappella-Literatur scheut. Sei es im kargen, weit ausschwingenden Sologesang, den Sofia Gubaidulina auf ein paar Zeilen Hildegard von Bingens geschrieben hat, sei es bei den (fast) makellos im Nichts zwischen Tonalität und Atonalität schwebenden, 16-stimmigen Klangballungen von György Ligetis Cluster-Klassiker „Lux aeterna“, bei dem der penible Hiemetsberger dankenswerterweise auch die sieben Takte Stille am Schluss zart ausdirigiert.