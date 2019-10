Kurden setzen Kampf gegen IS aus

Während syrische Truppen ob der türkischen Offensive in die kurdische Stadt Kobane vordringen, sorgt der US-Präsident mit einem Vergleich zwischen PKK und IS für Aufsehen. Der UN-Sicherheitsrat zeigt sich besorgt über die Stärkung des IS.

Angesichts der türkischen Offensive in Nordsyrien haben die kurdischen Milizen und ihre Verbündeten ihre Kampfeinsätze gegen die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) vollständig ausgesetzt.

"Wir haben all unsere Aktivitäten gegen den IS eingefroren", sagte Maslum Abdi, Chef des Rebellenbündnisses SDF, in dem sich kurdische Kämpfer mit arabischen Milizen zusammengeschlossen haben, am Mittwoch dem kurdischen Fernsehsender Ronahi. Die Türkei hatte trotz internationaler Warnungen vor einer Woche ihre Offensive gestartet. Zuvor hatten sich die USA, die mit den Kurden zusammengearbeitet hatten, ihren Rückzug verkündet.

Trump: "PKK größere Terrorbedrohung als IS"

US-Präsident Donald Trump nannte am Mittwoch die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) eine wahrscheinlich größere terroristische Bedrohung als den IS. "Die PKK, die - wie Sie wissen - Teil der Kurden ist, ist vermutlich in vielerlei Hinsicht schlimmer beim Terror und eine größere terroristische Gefahr als der IS", sagte Trump am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella im Weißen Haus. Selbst der IS "respektiere" PKK-Kämpfer. "Wissen Sie, warum? Weil sie ebenso hart oder härter als der IS sind." Zugleich drohte Trump der Türkei schärfere Sanktionen an.

Die Türkei geht bei ihrer Offensive in Nordsyrien gegen die Kurdenmiliz YPG vor, die Verbindungen zur PKK hat. Ankara hält die YPG für den syrischen Ableger der PKK. Die PKK steht in der Türkei, aber auch in den USA und in der EU auf der Liste der Terrororganisationen. Die YPG war bisher der Verbündete der US-Streitkräfte im Kampf gegen den IS in Syrien. Trump wies am Mittwoch erneut Vorwürfe zurück, er habe der Türkei mit dem Rückzug von US-Truppen aus dem nordsyrischen Grenzgebiet "grünes Licht" für den Einmarsch gegeben. Das Gegenteil sei der Fall, sagte er.

US-Repräsentantenhaus verurteilt Truppenabzug

Trump verteidigte den Abzug gegen scharfe Kritik auch aus den eigenen Reihen. "Ich werde nicht potenziell Tausende und Zehntausende amerikanische Soldaten verlieren, die in einem Krieg zwischen der Türkei und Syrien kämpfen", sagte er. Mit Blick auf die Türkei fügte er hinzu: "Sollen wir ein Nato-Mitglied bekämpfen, damit Syrien, das nicht unser Freund ist, sein Land behält? Ich denke nicht."

Auch Parteifreunde werfen Trump vor, die mit den USA verbündeten kurdischen Milizen verraten und Syrien dem Einfluss Russlands und des Iran überlassen zu haben. Im US-Repräsentantenhaus stimmte am Mittwoch eine überwältigende Mehrheit dafür, Trumps Truppenabzug zu verurteilen. 354 Abgeordnete stimmten am Mittwoch für eine überparteiliche Resolution, nur 60 votierten dagegen. Mit der Resolution wird der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdogan, außerdem zu einem sofortigen Abbruch der Offensive in Nordsyrien aufgefordert.

Türkei will „Vergeltungsmaßnahmen“ gegen USA

Trump forderte indes die Regierung in Ankara zu konstruktiven Verhandlungen mit seinem Stellvertreter, Mike Pence, über einen Waffenstillstand auf. Der US-Präsident sagte, sollte das Treffen am Donnerstag in Ankara nicht gut verlaufen, werde er Sanktionen verhängen, die "vernichtend für die türkische Wirtschaft" seien. Trump fordert von der Türkei, bei ihrer Offensive in Nordsyrien eine Waffenruhe zu akzeptieren. Erdogan lehnt das ab.

Das türkische Außenministerium teilte am Mittwochabend mit, man bereite wegen der Sanktionen Vergeltungsmaßnahmen gegen die USA vor. Den USA sei in aller Klarheit mitgeteilt worden, dass es in Nordsyrien keine Feuerpause geben und dass die Türkei nicht mit kurdischen Milizen verhandeln werde.

UN-Sicherheitsrat sorgt sich um neuen Einfluss des IS

Erdogan hatte nach einem Telefonat der mit Trump und dem Abzug der US-Truppen die Offensive gegen die Kurdengebiete in Nordsyrien gestartet. Er will dort eine Sicherheitszone einrichten und Flüchtlinge ansiedeln. Zudem will er die kurdische Miliz YPG, die er als terroristisch wertet, aus der Region vertreiben. Angesichts der türkischen Übermacht haben die Kurden den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad um Hilfe gebeten. Mittlerweile hat die syrische Armee mit Hilfe Russland in Teilen der Kurdengebiete Stellung bezogen, darunter in der Stadt Kobane. Diese hat große symbolische Bedeutung für die Kurden: Anfang 2015 vertrieben sie den IS aus Kobane an der türkischen Grenze.

Angesichts der türkischen Offensive gegen kurdische Truppen in Syrien warnte indes der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN) vor der steigenden Gefahr durch den IS. Das mächtigste UN-Gremium sei "tief besorgt" wegen des Risikos entflohener Jihadisten, sagte der südafrikanische UN-Botschafter Jerry Matjila am Mittwoch in New York nach einer Sitzung des Sicherheitsrates. Südafrika steht dem Gremium im Oktober vor. Sorge habe man außerdem vor einer weiteren Verschlechterung der humanitären Lage im Nordosten des Bürgerkriegslandes.

Deutschland hatte die Gespräche über die Syrien-Offensive der türkischen Regierung im Namen der fünf EU-Mitgliedsländer des Rates - neben Deutschland sind das Polen, Belgien, Frankreich und Großbritannien - beantragt.

Zuletzt hatte das Thema am vergangenen Donnerstag bei einem Treffen des Gremiums hinter verschlossenen Türen auf der Tagesordnung gestanden. Der Rat hatte sich allerdings nicht geschlossen auf eine gemeinsame Mitteilung einigen können. (Ag.)